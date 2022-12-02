Nésio Fernandes integra equipe de transição de Lula na área da Saúde

Nésio Fernandes: esteve a frente da Sesa, mas foi colocado em férias no segundo turno das eleições Crédito: Roberto Pratti

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, foi nomeado nesta quinta-feira (1) para integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A designação foi feita em portaria publicada no Diário Oficial da União e assinada por Geraldo Alckmin, coordenador desse processo no novo governo.

Nésio foi um dos protagonistas da gestão da pandemia de Covid-19 no Estado e, junto com o governador Renato Casagrande (PSB), sofreu críticas em relação às medidas adotadas.

Em março deste ano ele Fernandes assumiu a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúdes (Conass). O secretário é próximo de Humberto Costa, vice-líder do PT no Senado, que também é médico. E deu algumas dicas para a formação do plano de governo de Lula (PT), presidente da República eleito.

O titular da Saúde pegou férias entre o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano, segundo ele, para focar na campanha de reeleição de Casagrande. Ele deve voltar ainda este mês ao cargo, que é ocupado interinamente pelo subsecretário Tadeu Marino.

A permanência dele no próximo governo, porém, é incerta. O governador confirmou que fará diversas mudanças no secretariado e não confirmou ainda se Nésio permanece no posto.