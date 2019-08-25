Retratos das urnas

Mineiros são maioria dos "forasteiros" candidatos a deputado do ES

Levantamento considerou todos os inscritos para disputar uma vaga no parlamento estadual, desde 1998. Os outros Estados que tiveram mais registros também foram os vizinhos do território capixaba

Publicado em 20 de agosto de 2019 às 08:43 - Atualizado há 6 anos

Deputados em sessão ordinária da Assembleia Legislativa Crédito: Leo Junior/Divulgação

A estreita relação entre os capixabas e mineiros não se dá apenas quando o assunto é praia, verão, culinária e cultura, como um todo. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as eleições de 1998 a 2018, analisados pelo G.Dados, os mineiros também estão bastante inseridos na política do Espírito Santo, já que 10% das pessoas que se candidataram a uma vaga de deputado estadual ao longo desses 20 anos nasceram no nosso estado vizinho.

Depois do próprio Espírito Santo, que teve 2.089 candidatos, Minas Gerais foi o Estado de onde vieram mais nomes para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa: foram 270 ao todo. O levantamento também mostrou que, em 20 anos, 44 cidades capixabas nunca tiveram um deputado estadual.

Os outros Estados que tiveram mais registros também foram os nossos vizinhos. Houve 145 nascidos no Rio de Janeiro que tentaram se eleger deputado, além de 77 da Bahia e 26 pessoas de São Paulo.

É importante lembrar que em alguns casos, essas pessoas podem ter apenas nascido nesses outros Estados, mas construído a trajetória política toda no Espírito Santo. Foi o caso da deputada Iriny Lopes (PT), de Lavras, e Vandinho Leite (PSDB), de Aimorés.

O economista e diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, analisa que o este resultado tem a ver com a própria geografia do Estado. "O Espírito Santo recebe muita gente de Minas, é o Estado que tem o maior número de municípios fazendo divisa com os nossos", comentou.

ELEITOS DE OUTROS 4 ESTADOS E DO DF

Ao fazer um recorte entre as pessoas que efetivamente se elegeram para a Assembleia Legislativa, principal órgão de representação da esfera estadual, registrou-se políticos nascidos em 4 outros Estados e no Distrito Federal.

No período histórico analisado, em que houve seis disputas eleitorais, houve eleitos nascidos em Estados vizinhos, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, como também em localidades mais distantes, como Distrito Federal, Paraíba e Santa Catarina.





Além de serem o maior número entre os candidatos, os mineiros também foram os que mais alcançaram a vitória: 16 vezes, ao todo.

Há também cinco vezes que um carioca foi eleito. Entre eles, da atual legislatura, está o atual deputado Marcos Garcia (PV).

Do Distrito Federal vieram Rodney Miranda (então no DEM) e Rodrigo Chamoun (ex-PSB), ambos eleitos em 2010. José Tasso (então no PTC) se elegeu em 2002, e veio de João Pessoa, do Estado da Paraíba. Já José Alves Neto (então no PPS), eleito em 1998, veio de Santa Catarina.

Entenda: o que é o G.Dados?

É o grupo de jornalismo de dados da Rede Gazeta, que visa qualificar e ampliar a produção de reportagens baseadas em dados. Jornalismo de dados é o processo de descobrimento, coleta, análise, filtragem e combinação de dados para contar histórias.

