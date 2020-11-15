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Eleições 2020

Manhã de eleições tem candidatos presos no ES, operação da PF e sujeira nas ruas

Operação da Polícia Federal Voo da Madrugada foi desencadeada no ES e em mais 12 Estados. Dois candidatos aos cargos em disputa foram presos por boca de urna pela manhã

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 17:44
Colégio Salesiano abriu com filas na porta, mas votação segue tranquila
Colégio Salesiano abriu com filas pequenas e votação tranquila nesta manhã Crédito: Pedro Permuy
Na manhã de domingo (15), parte dos eleitores capixabas foram às urnas para escolher os representantes municipais dos próximos quatro anos. Além de problemas no uso do e-Título, foram registradas sujeiras nas ruas da Grande Vitória, candidatos detidos por boca de urna e locais de votação com longas de filas de espera e aglomeração.

PROBLEMAS COM O E-TÍTULO

Justificativa de ausência de voto pelo e-Título

Neste ano, a versão digital do título de eleitor pôde ser utilizada como documento de identificação ao votar e também para justificar a ausência. Entretanto, muito eleitores relataram problemas na utilização do aplicativo que apresentou uma série de instabilidades durante o período da manhã.
Em nota, a área técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou que a instabilidade do aplicativo foi justificada pelo excesso de acessos. Até as 8h30 deste domingo, cerca de 400 mil eleitores já haviam justificado a ausência pelo aplicativo. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) também informou que os eleitores que precisarem de informação sobre seu local de votação devem acionar a assistente virtual do Tribunal, pelo endereço: bel.tre-es.jus.br.

MOVIMENTAÇÃO NAS SEÇÕES ELEITORAIS 

Devido à pandemia da Covid-19, o horário de votação para as eleições municipais começou uma hora mais cedo neste ano. A partir das 7h já havia movimentação nos locais de votação. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomendou que as três primeiras horas fossem preferenciais, mas não exclusivas, para quem tem mais de 60 anos de idade.
Em Vitória, a movimentação foi tranquila no início da manhã. Apesar das filas registradas em Jardim Camburi, o fluxo seguiu normal e sem registro de confusões. Em Bento Ferreira, Maria Terezinha Madeira, de 77 anos, disse que chegou mais cedo para evitar aglomerações. "Acho mais seguro. Está bem tranquilo, com álcool em gel lá dentro. Senti que estava segura", comentou.

Filas e reclamação em seções eleitorais pelo ES

No Colégio Marista, em Vila Velha, uma eleitora também comentou uma movimentação tranquila no local. Diferentemente do cenário registrado na Escola Municipal Senador João de Medeiros Calmon, em Praia das Gaivotas, em Vila Velha, com seções sobrecarregadas e filas no corredor que ultrapassaram 20 minutos de espera. No final da manhã, a entrada na escola foi interrompida até que os locais de votação se esvaziassem.
No Sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim também foram registradas aglomerações durante o voto. Muitos eleitores que votaram na Escola Liceu Muniz Freire reclamaram da falta de orientação no local. Já na escola Jesus Cristo Rei, também localizada no município, as recomendações de distância mínima foram respeitadas.
No norte do Estado, em São Mateus, eleitores reclamaram de aglomeração, dificuldade para encontrar o local de votação e a falta de distanciamento nas filas. Em Linhares, a manhã de votação começou com chuva fraca e bastante tranquilidade. O coronel Giovânio, comandante da Polícia Militar, disse que a operação eleição foi iniciada sem contratempos e mais tranquila que nos anos anteriores.

SUJEIRA NAS RUAS 

Calçada cheia de santinhos em frente ao Colégio São José, em Vila Velha
Calçada cheia de santinhos em frente ao Colégio São José, no Centro de Vila Velha Crédito: Ana Carolina de Souza Ximenes
A sujeira nas ruas foi encontrada em diversos pontos da Grande Vitória. A reportagem de A Gazeta encontrou os tradicionais santinhos espalhados no bairro das Gaivotas, em Vila Velha, e em Jardim América, em Cariacica.
No bairro André Carloni, uma telespectadora da TV Gazeta gravou um vídeo e contou que um carro, em alta velocidade, passou jogando os panfletos no chão, em frente ao Colégio Dom João. "Está chovendo, uma pessoa pode escorregar. As autoridades precisam tomar uma providência", afirmou.

OPERAÇÃO "VOO DA MADRUGADA" 

Material apreendido pela Polícia Federal na operação Voo da Madrugada
Material apreendido pela Polícia Federal na operação "Voo da Madrugada" Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal realizou na madrugada deste domingo (15) uma operação para combater o derramamento de santinhos nos locais de votação. Ao todo foram lavrados 13 procedimentos no Espírito Santo, São Paulo, Maranhão, Acre, Roraima e Piauí. Segundo a Polícia Federal, 30 pessoas foram presas, incluindo o candidato Osmar da Silva (PDT), e os materiais de publicidade foram apreendidos.
A legislação eleitoral permite que até a véspera da eleição os candidatos distribuam material de campanha. Contudo, a distribuição de qualquer tipo de propaganda eleitoral, no dia da eleição, é ilegal.

DOIS CANDIDATOS DETIDOS NO ESPÍRITO SANTO 

Os candidatos a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e vice em Cachoeiro Osmar da Silva (SD) foram detidos por prática de boca de urna
Os candidatos a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB), e vice em Cachoeiro, Osmar da Silva (SD), foram detidos por prática de boca de urna Crédito: Reprodução/DivulgaCand
Dois candidatos a cargos eletivos no Espírito Santo foram presos na manhã deste domingo (15) por prática de boca de urna. O candidato a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e Osmar da Silva (SD), vice na chapa do candidato Fabrício do Zumbi (PDT) à prefeitura de Cachoeiro, foram detidos.
O delegado regional de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo, Leonardo Rabello, explicou que os candidatos presos serão ouvidos pela Polícia Federal, onde é formalizado o procedimento, e liberados para responder ao processo junto ao Juizado Especial. Eles não permanecerão presos já que o crime de boca de urna é de baixo potencial ofensivo.
*Vinícius Viana é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes

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