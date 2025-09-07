Home
>
Política
>
Magno Malta liga para ex-assessor de Moraes durante ato bolsonarista no ES

Magno Malta liga para ex-assessor de Moraes durante ato bolsonarista no ES

Eduardo Tagliaferro, que foi denunciado pelo Ministério Público por obstrução de Justiça, está foragido; na tarde deste domingo (7), ele falou com apoiadores de Bolsonaro reunidos em Vila Velha

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:22

Grupo bolsonarista se reuniu em Vila Velha antes de se concentrar em Vitória

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou, por telefone, da manifestação pró-Bolsonaro no Espírito Santo. Em contato com o senador Magno Malta (PL) neste domingo (7), Tagliaferro, que foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por obstrução de Justiça e está foragido na Itália, disse em chamada de vídeo que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é “ilegal”.

Recomendado para você

Na Capital, os manifestantes começaram a se reunir por volta de 13h na Enseada do Suá, para onde os apoiadores de Vila Velha partiram às 14h, cruzando a Terceira Ponte

Manifestantes bolsonaristas se reúnem na Praça do Papa, em Vitória

Manifestantes começaram a concentração no início da tarde deste domingo (7)

Veja as fotos do ato de apoio a Bolsonaro em Vitória e Vila Velha

Eduardo Tagliaferro, que foi denunciado pelo Ministério Público por obstrução de Justiça, está foragido; na tarde deste domingo (7), ele falou com apoiadores de Bolsonaro reunidos em Vila Velha

Magno Malta liga para ex-assessor de Moraes durante ato bolsonarista no ES

Magno Malta ligou para o ex-assessor de Moraes durante uma manifestação iniciada em Vila Velha e que partiu rumo a Vitória após a chamada. Além do julgamento de Bolsonaro, o senador fez questionamentos sobre denúncias contra membros da esquerda e sobre pessoas presas pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos Três Poderes foi atacada em Brasília por bolsonaristas.

Antes de iniciar a ligação, Magno destacou que Tagliaferro está foragido, mas que falaria com o povo capixaba sobre a “farsa do golpe” que teria sido promovido por Jair Bolsonaro e seus aliados para manter o ex-presidente no poder após as eleições de 2022, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito.

Eduardo Tagliaferro (em destaque no telefone) durante chamada de vídeo com o senador Magno Malta (PL)
Eduardo Tagliaferro (em destaque no telefone) durante chamada de vídeo com o senador Magno Malta (PL) Crédito: Reprodução/Divulgação PL

Já na chamada, Tagliaferro disparou: “O julgamento [de Bolsonaro] é ilegal, totalmente anulado. Não é um julgamento merecido e vamos lutar por isso aí”.

Quando questionado sobre empresários alvos de busca e apreensão e que foram presos ou  ‘quebraram’, Tagliaferro afirmou que eles não cometeram nenhum crime, apenas foram alvo de “falcatrua de Alexandre de Moraes na intenção de derrubar e aniquilar a direita”.

Magno, por sua vez, perguntou ao ex-assessor de Moraes se ele tinha ciência de denúncias contra alguém de esquerda enquanto trabalhava com o ministro do STF. Tagliaferro respondeu que as denúncias que chegavam ao gabinete eram apenas contra pessoas de direita.

Acompanhado da filha Maguinha Malta, do deputado estadual Danilo Bahiense (PL) e de mais políticos e apoiadores, Magno pediu aplausos para Eduardo Tagliaferro, o classificando como um homem de coragem e como uma espécie de "espião no Supremo Tribunal Federal".

Manifestação complica trânsito

A manifestação promovida pelos grupos pró-Bolsonaro provocaram lentidão e até o bloqueio de vias na Grande Vitória. Na Terceira Ponte, a movimentação do grupo chegou a bloquear os acessos da via em Vitória e em Vila Velha. O impacto também foi observado na Segunda Ponte, que liga Cariacica à Capital.

Leia mais

Imagem - Marcos do Val é afastado oficialmente do Senado por 115 dias

Marcos do Val é afastado oficialmente do Senado por 115 dias

Imagem - Maioria da bancada do ES é a favor da anistia pelos atos de 8 de janeiro

Maioria da bancada do ES é a favor da anistia pelos atos de 8 de janeiro

Imagem - 'Soberania nacional é irrenunciável', diz Flávio Dino em visita ao ES; veja vídeo

'Soberania nacional é irrenunciável', diz Flávio Dino em visita ao ES; veja vídeo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Supremo Tribunal Federal Julgamento de Bolsonaro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais