Magno Malta liga para ex-assessor de Moraes durante ato bolsonarista no ES

Eduardo Tagliaferro, que foi denunciado pelo Ministério Público por obstrução de Justiça, está foragido; na tarde deste domingo (7), ele falou com apoiadores de Bolsonaro reunidos em Vila Velha

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:22

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou, por telefone, da manifestação pró-Bolsonaro no Espírito Santo. Em contato com o senador Magno Malta (PL) neste domingo (7), Tagliaferro, que foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por obstrução de Justiça e está foragido na Itália, disse em chamada de vídeo que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é “ilegal”.

Magno Malta ligou para o ex-assessor de Moraes durante uma manifestação iniciada em Vila Velha e que partiu rumo a Vitória após a chamada. Além do julgamento de Bolsonaro, o senador fez questionamentos sobre denúncias contra membros da esquerda e sobre pessoas presas pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos Três Poderes foi atacada em Brasília por bolsonaristas.

Antes de iniciar a ligação, Magno destacou que Tagliaferro está foragido, mas que falaria com o povo capixaba sobre a “farsa do golpe” que teria sido promovido por Jair Bolsonaro e seus aliados para manter o ex-presidente no poder após as eleições de 2022, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito.

Eduardo Tagliaferro (em destaque no telefone) durante chamada de vídeo com o senador Magno Malta (PL) Crédito: Reprodução/Divulgação PL

Já na chamada, Tagliaferro disparou: “O julgamento [de Bolsonaro] é ilegal, totalmente anulado. Não é um julgamento merecido e vamos lutar por isso aí”.

Quando questionado sobre empresários alvos de busca e apreensão e que foram presos ou ‘quebraram’, Tagliaferro afirmou que eles não cometeram nenhum crime, apenas foram alvo de “falcatrua de Alexandre de Moraes na intenção de derrubar e aniquilar a direita”.

Magno, por sua vez, perguntou ao ex-assessor de Moraes se ele tinha ciência de denúncias contra alguém de esquerda enquanto trabalhava com o ministro do STF. Tagliaferro respondeu que as denúncias que chegavam ao gabinete eram apenas contra pessoas de direita.

Acompanhado da filha Maguinha Malta, do deputado estadual Danilo Bahiense (PL) e de mais políticos e apoiadores, Magno pediu aplausos para Eduardo Tagliaferro, o classificando como um homem de coragem e como uma espécie de "espião no Supremo Tribunal Federal".

Manifestação complica trânsito

A manifestação promovida pelos grupos pró-Bolsonaro provocaram lentidão e até o bloqueio de vias na Grande Vitória. Na Terceira Ponte, a movimentação do grupo chegou a bloquear os acessos da via em Vitória e em Vila Velha. O impacto também foi observado na Segunda Ponte, que liga Cariacica à Capital.

