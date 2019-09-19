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"Economia processual"

Luciano Hang desistiu de ação no TSE para evitar custo de viagem a Brasília

"Por economia processual -porque sairia mais caro ir a Brasília- desistimos do recurso em plenário e resolvemos pagar os 2 mil", afirma a assessoria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 set 2019 às 15:25

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 15:25

Luciano Hang e Jair Bolsonaro Crédito: Instagram
O empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, desistiu da recorrer da condenação de R$ 2.000 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por propaganda eleitoral irregular em favor de Jair Bolsonaro (PSL) para evitar gastos.
"Por economia processual –porque sairia mais caro ir a Brasília – desistimos do recurso em plenário e resolvemos pagar os 2 mil", afirma a assessoria de imprensa do empresário em nota nesta quinta-feira (19).
A fortuna de Hang, segundo ranking da revista Forbes deste ano, é de US$ 2,2 bilhões. A sede da Havan é em Santa Catarina.
Nesta quarta-feira (18), o ministro Sérgio Banhos determinou o cumprimento de uma condenação de julho, após a desistência de recurso da defesa de Hang.

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O empresário gravou um vídeo durante o processo eleitoral de 2018 em apoio ao então candidato e hoje presidente dentro de uma loja da Havan e divulgou no Facebook.
O local é considerado "bem de uso comum", onde, segundo a decisão, é proibida a realização de propaganda eleitoral.
A ação foi proposta pela coligação Para Unir o Brasil, do então candidato Geraldo Alckmin (PSDB).
Na nota, a assessoria afirma que Hang "jamais fez propaganda irregular para o presidente Jair Bolsonaro" e "apenas manifestou a sua opinião legítima de apoio ao presidente, o que é assegurado constitucionalmente".
A empresa diz ainda que "o próprio TSE entendeu pela inexistência de irregularidade e potencial lesivo para as eleições. Tanto é assim que não aplicou qualquer sanção ao presidente e fixou multa em patamar mínimo".
A coligação de Alckmin pediu a condenação de Bolsonaro, mas o TSE negou.

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