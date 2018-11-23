Lenise Loureiro quer que governo do ES pague menos aluguéis

Lenise Loureiro (PPS), anunciada como secretária de Gestão e Recursos Humanos do governo Casagrande (PSB) Crédito: Ricardo Medeiros

A futura secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, além de tomar conta da área que o nome da pasta sugere, também será responsável pelos imóveis que pertencem ao governo do Estado. Nos planos de Lenise está a revitalização e ocupação de espaços que estão vazios ou subutilizados. A Secretaria de Fazenda veio para a Enseada, então tem um prédio (disponível e de propriedade do governo) ali na Jerônimo Monteiro. Como vamos fazer para ocupar esses espaços? O Centro, é de fato, relevante estrategicamente para a cidade de Vitória e para o Espírito Santo. De modo geral a diretriz é ocupar os espaços próprios, reformá-los, dar destinação, deixar de pagar aluguel, exemplificou.

Lenise disputou, em outubro, o cargo de deputada federal, mas não foi eleita. Ainda durante a campanha, ela chegou a ser cotada para ser vice de Casagrande e, após o pleito, já era dada como certa a alocação dela em alguma secretaria, por sua experiência e capacidade técnica. Só não estava clara a pasta em que atuaria. O fim do mistério veio mesmo nesta quinta. Antes do anúncio oficial, o

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Na coletiva de imprensa, Lenise se disse contemplada e "desafiada" na nova função, apesar de a Seger não estar entre as secretarias que proporcionam mais visibilidade e ter uma função mais burocrática. À reportagem, ela afirmou que o PPS não pleiteou uma pasta específica. Casagrande garantiu que as escolhas anunciadas nesta quinta partiram dele, sem interferências partidárias.

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