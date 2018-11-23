Lenise Loureiro quer que governo do ES pague menos aluguéis

A futura secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, além de tomar conta da área que o nome da pasta sugere, também será responsável pelos imóveis que pertencem ao governo do Estado. Nos planos de Lenise está a revitalização e ocupação de espaços que estão vazios ou subutilizados. A Secretaria de Fazenda veio para a Enseada, então tem um prédio (disponível e de propriedade do governo) ali na Jerônimo Monteiro. Como vamos fazer para ocupar esses espaços? O Centro, é de fato, relevante estrategicamente para a cidade de Vitória e para o Espírito Santo. De modo geral a diretriz é ocupar os espaços próprios, reformá-los, dar destinação, deixar de pagar aluguel, exemplificou.
Lenise disputou, em outubro, o cargo de deputada federal, mas não foi eleita. Ainda durante a campanha, ela chegou a ser cotada para ser vice de Casagrande e, após o pleito, já era dada como certa a alocação dela em alguma secretaria, por sua experiência e capacidade técnica. Só não estava clara a pasta em que atuaria. O fim do mistério veio mesmo nesta quinta. Antes do anúncio oficial, o
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Na coletiva de imprensa, Lenise se disse contemplada e "desafiada" na nova função, apesar de a Seger não estar entre as secretarias que proporcionam mais visibilidade e ter uma função mais burocrática. À reportagem, ela afirmou que o PPS não pleiteou uma pasta específica. Casagrande garantiu que as escolhas anunciadas nesta quinta partiram dele, sem interferências partidárias.
CURRÍCULO
Lenise Menezes Loureiro, 48 anos, formada em Direito pela UFES. Pós- graduada em Processo Civil. Gestora pública desde 2002. Foi secretária de Educação na Prefeitura de Vitória. Foi secretária de Meio Ambiente na Prefeitura da Serra e de Esportes no governo do Estado. Na gestão do prefeito Luciano Rezende, foi secretária de Gestão Estratégica e Desenvolvimento da Cidade. Na primeira gestão do governo Casagrande foi presidente do IDAF.