Justiça suspende eleição interna do MDB em Vitória de novo

Luzia Toledo: ex-deputada é a atual presidente interina do diretório municipal do MDB em Vitória Crédito: Tati Beling/Ales

A eleição do diretório municipal do MDB em Vitória, que estava prevista para acontecer neste domingo (9), foi suspensa novamente pela Justiça. O pleito, convocado inicialmente para maio do ano passado, vem enfrentando questionamentos por parte do deputado estadual José Esmeraldo (MDB). Na época, a comissão eleitoral do partido impugnou a chapa do deputado, o acusando de ter falsificado uma assinatura. O parlamentar contestou essa versão e entrou com uma ação para suspender a eleição, o que foi deferido, em 1ª instância pela 9ª Vara Cível de Vitória.

A decisão, contudo, foi revogada na Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , mas ainda há o julgamento dos embargos de declaração por parte de José Esmeraldo, ou seja, o processo ainda não transitou em julgado.

Contudo, na última sexta-feira (31), um novo edital para a eleição do MDB em Vitória foi lançado. A chapa encabeçada pela atual presidente da comissão provisória do diretório, Luzia Toledo (MDB), foi a única a se inscrever. Alegando não ter tido tempo suficiente para a montagem de uma nova chapa, Esmeraldo voltou à Justiça para tentar suspender novamente a eleição.

Considerando que a eleição intrapartidária do MDB em Vitória encontra-se ainda sub judice, mostra-se bastante prudente que se aguarde a conclusão do julgamento final deste recurso para que se dê efetivo andamento às eleições para a diretoria do partido em referência, escreveu o desembargador Carlos Simões Fonseca, relator do caso.

Toledo afirma que foi surpreendida pela decisão e diz que a convocação da nova eleição foi feita dentro do que estabelece o estatuto do partido. O prazo de oito dias antes da votação para lançar o edital foi respeitado. Nossa preocupação é dar segurança jurídica para nossos pré-candidatos a vereadores. Precisamos montar as chapas para as eleições deste ano e essa situação já se arrasta desde maio de 2019, alegou. Luzia está interinamente a frente do partido há seis meses, enquanto uma nova eleição não é realizada.

Chapas de Lelo Coimbra e Marcelino Fraga disputam a presidência do MDB estadual Crédito: Divulgação

ELEIÇÃO EM VITÓRIA É BATALHA NA GUERRA PELA ELEIÇÃO ESTADUAL

Por trás da reviravolta na eleição do MDB na Capital , está a disputa estadual do partido, cujo pleito foi convocado para o próximo dia 16 de fevereiro. No edital, constam 71 delegados do partido aptos a votar, que são definidos pelos diretórios municipais. Caso a eleição de Vitória fosse definida, saindo da sua condição de ser comandada de forma interina, o diretório municipal poderia indicar mais cinco delegados, elevando para 76 o número de membros aptos a votar. Para uma eleição de 76 votos, a avaliação de membros ligados a Esmeraldo é de que cinco votos podem fazer a diferença.

Para a eleição estadual, dois grupos disputam o comando do partido. Um é o do presidente interino Lelo Coimbra (MDB), que tem como aliada Luzia Toledo, e o outro é o de Marcelino Fraga (MDB), que conta com o apoio de Esmeraldo.