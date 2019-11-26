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Eleição estadual

Diretoria nacional do MDB suspende convenção do partido no ES

O texto, assinado pelo presidente do partido, deputado Baleia Rossi, cita fortes indícios de que o processo eleitoral no Diretório Estadual no Espírito Santo teria sofrido interferência externa indevida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 23:29

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 23:29

Chapas de Lelo Coimbra e Marcelino Fraga disputam a presidência do MDB Crédito: Divulgação
A diretoria nacional do MDB suspendeu a convenção regional do partido, agendada para o dia 29 de novembro. Com isso, a comissão provisória que administra o partido fica prorrogada por 120 dias.
O texto, assinado pelo presidente do partido, deputado Baleia Rossi, cita fortes indícios de que o processo eleitoral no Diretório Estadual no Espírito Santo teria sofrido interferência externa indevida, apresentava o documento.

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Registro que se trata de decisão meramente acautelatória e que tem como objetivo zelar pela sobrevivência do partido e, principalmente, buscar por um consenso interno, justificou a direção nacional do partido.

CHAPAS INSCRITAS

Na quinta-feira (21) duas chapas chegaram a se inscrever para o processo eleitoral do partido - uma decisão judicial do dia 19 determinava que o deputado José Esmeraldo publicasse o edital de convocação para a eleição. As duas chapas inscritas foram a de Marcelino Fraga, que conta com apoio de José Esmeraldo, e a do atual administrador do partido, Lelo Coimbra.

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Para Esmeraldo, a eleição segue programada para sexta-feira. "Essa eleição está judicializada, e eu estou seguindo uma determinação da Justiça. Vai ter eleição na sexta-feira, de 10 às 15 horas. Não altera nada, porque essa decisão vem de Brasília estapafurdiamente. A eleição da regional está sob a ótica da Justiça", disse o deputado estadual na noite de ontem.

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