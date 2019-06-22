Disputa no MDB: Lelo Coimbra dá xeque em Marcelino Fraga

Lelo Coimbra, presidente estadual do MDB, é candidato à reeleição na disputa interna da sigla Crédito: Gazeta Online

Na disputa pela presidência estadual do MDB, os pré-candidatos são o atual presidente, Lelo Coimbra, e o desafiante, Marcelino Fraga. A atual Executiva, comandada por Lelo, publicou o edital que regerá a convenção marcada para o dia 30. Foi inserida uma “cláusula anticorrupção” que pode embaraçar o registro da candidatura de Marcelino.

No momento do registro da chapa, os postulantes deverão apresentar declaração manuscrita de que não possuem contra si condenação criminal e/ou cível em ações vinculadas aos crimes especificados na Lei da Ficha Limpa, nem condenação em 1º grau da Justiça ou do Tribunal de Contas por improbidade administrativa ou por crime doloso que envolva desvio de dinheiro público (crimes contra a administração pública).

Lelo já apresentou sua declaração.