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Vitor Vogas

Disputa no MDB: Lelo Coimbra dá xeque em Marcelino Fraga

A atual direção do partido no Estado, comandada por Lelo, publicou o edital da convenção marcada para o dia 30. Foi inserida uma "cláusula anticorrupção" que obriga os candidatos a declararem ficha limpa, o que pode embaraçar o registro da chapa de Marcelino

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 22:34

Públicado em 

21 jun 2019 às 22:34
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Lelo Coimbra, presidente estadual do MDB, é candidato à reeleição na disputa interna da sigla Crédito: Gazeta Online
Na disputa pela presidência estadual do MDB, os pré-candidatos são o atual presidente, Lelo Coimbra, e o desafiante, Marcelino Fraga. A atual Executiva, comandada por Lelo, publicou o edital que regerá a convenção marcada para o dia 30. Foi inserida uma “cláusula anticorrupção” que pode embaraçar o registro da candidatura de Marcelino.
No momento do registro da chapa, os postulantes deverão apresentar declaração manuscrita de que não possuem contra si condenação criminal e/ou cível em ações vinculadas aos crimes especificados na Lei da Ficha Limpa, nem condenação em 1º grau da Justiça ou do Tribunal de Contas por improbidade administrativa ou por crime doloso que envolva desvio de dinheiro público (crimes contra a administração pública).
Lelo já apresentou sua declaração.
O filtro é ainda mais rigoroso que o da Ficha Limpa, que torna alguém inelegível em caso de condenação em 2º grau. Marcelino tem condenação em 1ª instância e recorre na 2ª instância.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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