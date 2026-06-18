Agulha é encontrada em bife servido no Restaurante Universitário da Ufes

Uma agulha foi encontrada em uma porção de bife bovino servida no almoço do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que fica no campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta quinta-feira (18). A instituição pública de ensino disse que investiga o caso.





Segundo a universidade, evidências preliminares obtidas pelo Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGRU) apontam que a carne foi enviada pelo frigorífico fornecedor já com o objeto.





“Tratando-se assim de uma ocorrência na origem da cadeia de suprimentos. A empresa responsável pela alimentação no RU já iniciou o protocolo interno para rastrear o lote junto ao frigorífico fornecedor para que as medidas cabíveis sejam aplicadas”, detalhou a Ufes.





O DGR frisou seguir padrões sanitários, de segurança alimentar, além de treinar as equipes do RU constantemente (veja nota completa abaixo).





Estudantes informaram à reportagem que, após o caso, a carne do almoço foi trocada por nuggets. A universidade explicou que foi adotado o protocolo de contingência, quando o lote do produto é descartado e substituído por outra proteína de rápida produção para garantir o atendimento.