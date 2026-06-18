Agulha é encontrada em bife servido no Restaurante Universitário da Ufes

Uma agulha foi encontrada em uma porção de bife bovino servida no almoço do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que fica no campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta quinta-feira (18). A instituição pública de ensino disse que investiga o caso.
Segundo a universidade, evidências preliminares obtidas pelo Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGRU) apontam que a carne foi enviada pelo frigorífico fornecedor já com o objeto.
“Tratando-se assim de uma ocorrência na origem da cadeia de suprimentos. A empresa responsável pela alimentação no RU já iniciou o protocolo interno para rastrear o lote junto ao frigorífico fornecedor para que as medidas cabíveis sejam aplicadas”, detalhou a Ufes.
O DGR frisou seguir padrões sanitários, de segurança alimentar, além de treinar as equipes do RU constantemente (veja nota completa abaixo).
Estudantes informaram à reportagem que, após o caso, a carne do almoço foi trocada por nuggets. A universidade explicou que foi adotado o protocolo de contingência, quando o lote do produto é descartado e substituído por outra proteína de rápida produção para garantir o atendimento.
Nota da Ufes na íntegra
A Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes confirma que, nesta quinta-feira (18), foi encontrada uma agulha numa porção de carne (bife bovino) servida no Restaurante Universitário (RU) do campus de Goiabeiras, em Vitória. Diante do fato, foi imediatamente acionado o protocolo de contingência, que consiste no descarte de todo o lote do produto e a substituição por outra proteína de rápida produção, garantindo a continuidade do atendimento com segurança.
Segundo a DGR, as evidências preliminares indicam que o objeto já veio do frigorífico dentro da peça de proteína, tratando-se de uma ocorrência na origem da cadeia de suprimentos. A empresa responsável pela alimentação no RU já iniciou o protocolo interno para rastrear o lote junto ao frigorífico fornecedor para que as medidas cabíveis sejam aplicadas.
A DGR informou ainda que o usuário que encontrou o objeto foi prontamente acolhido e orientado pela direção dos RUs e pela coordenação da empresa que fornece a alimentação.
A Direção de Gestão dos Restaurantes reforça que trabalha continuamente para garantir a oferta de uma alimentação de qualidade à comunidade universitária. Os RUs seguem os rigorosos padrões sanitários e de segurança alimentar vigentes. Embora o controle de qualidade interno acompanhe todas as etapas de preparo, objetos intracarnes, que vêm inseridos na musculatura do animal desde o abate, fogem à detecção visual comum na manipulação diária, o que reforça a necessidade de acionamento do fornecedor.
A DGR destaca que busca constantemente aprimorar os protocolos dos RUs para garantir a total segurança nutricional e sanitária de seus usuários. Para isso, a equipe dos restaurantes passa por treinamentos de boas práticas e segurança alimentar com frequência semestral e, diariamente, realiza o Diálogo Diário de Segurança (DDS), com o objetivo de reforçar a atenção de todos os colaboradores na triagem dos alimentos.