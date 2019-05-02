MDB faz representação contra José Esmeraldo no MPES

Deputado estadual José Esmeraldo discursa no plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Lissa de Paula/Ales

Após apresentar uma notícia-crime contra o deputado José Esmeraldo na Delegacia de Defraudações e Falsificações por fraude em documento e falsidade ideológica, a executiva do contra o deputadona Delegacia de Defraudações e Falsificações porem documento e falsidade ideológica, a executiva do MDB de Vitória fez uma representação contra o parlamentar no Ministério Público Estadual ( MPES ).

De acordo com a Executiva, um dos 60 integrantes da chapa encabeçada por José Esmeraldo para disputar o diretório do partido da Capital teve o nome inserido sem o seu consentimento e a assinatura falsificada. Por essa razão, a inscrição da chapa de José Esmeraldo permanece anulada pela sigla.

Em nota enviada pelo presidente do MDB Vitória, Chico Donato, a Comissão Executiva Municipal se justificou: “Uma coisa são as irregularidades e disputa partidária, onde há recurso e debates. Outra coisa é a prática de crimes, cuja vítima é a sociedade e o próprio partido. Em se identificando conduta criminosa, é dever do partido informar ao MP e à polícia, sob pena de prevaricação”.

José Esmeraldo, por sua vez, se defende e acusa a Executiva de tentar afastá-lo do pleito para que a eleição, marcada para o próximo sábado (4) aconteça com apenas uma chapa inscrita, coordenada pela ex-deputada estadual Luzia Toledo.

“Eu não aceito nenhuma coisa errada de onde for. Eles podem apresentar isso até o papa. Quem não deve não teme. Eu não devo nada. E quando meu pessoal abrir a boca, Chico Donato vai ficar sem teto. Estão fazendo isso para desarticular nossos filiados”, destacou.

para impedir que a eleição ocorra na data prevista, mas até o momento não houve decisão. O deputado ingressou na Justiçana data prevista, mas até o momento não houve decisão.