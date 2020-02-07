Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TJES

Relator vota por advertência a juiz do ES denunciado por donos de supermercado

A pena foi sugerida por Ewerton Schwab a Ivan Costa Freitas pela emissão de um mandado de prisão feito 'de ofício' contra um funcionário do supermercado. A advertência é a punição mais branda prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 16:09

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 16:09

Tribunal de Justiça do Espírito Santo julga PAD do juiz  Ivan Costa Freitas Crédito: TJES/Divulgação
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) começou a julgar, nesta quinta-feira (06), o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que tem como alvo o juiz Ivan Costa Freitas, da 5ª Vara Criminal de Vitória. O caso está sob sigilo e a sessão ocorreu a portas fechadas. A reportagem de A Gazeta apurou, no entanto, que o relator do caso, desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, votou pela pena de advertência. Outros dois colegas o seguiram, mas houve pedido de vista (mais tempo para analisar o caso) e a conclusão do julgamento foi adiada.
O juiz foi denunciado por donos de um supermercado que procuraram o Ministério Publico Estadual (MPES) e disseram que ele solicitou, por meio de um empresário, vantagem indevida para "tirar" a empresa e um funcionário da mira da Operação Sanguinello.

Veja Também

Juiz do ES é investigado por coagir mulher a mudar depoimento em caso de assédio

Advogados querem que OAB vá ao CNJ por vaga no Tribunal de Justiça do ES

Apuração preliminar da Corregedoria Geral da Justiça, baseada no procedimento aberto pelo MPES, apontou ainda que o magistrado emitiu, "de ofício", um mandado de prisão contra o funcionário, ou seja, sem solicitação prévia.
Para o relator, não há provas do pedido de vantagem indevida. Valores relativos ao tal pedido, aliás, não foram mencionados pelos sócios do empresário. 
A pena de advertência sugerida por Ewerton Schwab refere-se ao mandado de prisão feito "de ofício" e é a punição mais branda prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) na esfera administrativa.
Não há data para retomada do julgamento. Ivan Costa Freitas também responde a uma denúncia criminal devido às mesmas suspeitas. O TJES já começou a analisar se o torna réu em ação penal, mas esse julgamento também não foi concluído.

Veja Também

Juiz investigado não pode mais ser premiado no TJES

Graças a Deus suspenderam o juiz de garantias, diz presidente do TJES

O OUTRO LADO

A Gazeta procurou a defesa do magistrado. O advogado Raphael Câmara informou que não poderia comentar o caso em razão do sigilo.
A reportagem, no entanto, teve acesso aos autos do procedimento que tramitou na Corregedoria. Lá, a defesa alega não haver prova de que o juiz pediu alguma vantagem indevida. O intermediário "teria sugerido uma 'composição com o declarante', ou seja, uma composição sem sequer citar o nome do magistrado", ressalta o texto.

O CASO: OPERAÇÃO SANGUINELLO, PEDIDO DE VANTAGEM E PRISÃO

A Operação Sanguinello descortinou, de acordo com o MPES, um esquema de crimes contra a ordem tributária, associação criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros, envolvendo o setor bebidas, como o vinho.
Os sócios do supermercado procuraram o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para relatar a oferta de uma "composição". Os donos do supermercado contaram que um deles foi procurado por outro empresário com a tal oferta de vantagem indevida. Ele disse ser amigo de um juiz que estava "à frente de um caso de um processo envolvendo vinhos".
Tal ação poderia atingir o supermercado e "pela amizade que tinha com o juiz, aquela era a oportunidade e o momento para resolver o problema", "mediante uma composição". Valores não foram mencionados. 
Após a recusa da proposta, ainda de acordo com o relato dos empresários ao Ministério Público, o juiz emitiu um mandado de prisão contra um funcionário da empresa. O mandado foi revogado e o funcionário, que chegou a fugir antes da chegada da polícia, não foi preso.
O TJES decidiu abrir o PAD em 27 de junho de 2019. A decisão foi publicada no Diário da Justiça em 20 de agosto. O processo administrativo pode culminar, como pena máxima, na aposentadoria compulsória. Freitas não foi afastado das funções.
Na esfera criminal, se a denúncia for recebida, ainda haverá coleta de provas, de depoimentos e, somente quando houver o julgamento, será definida uma punição, ou a absolvição. E ainda será possível recorrer. 

Veja Também

Com 26% dos cargos vagos, Justiça do ES tem déficit de 108 juízes

Perda do cargo de juiz por condenação penal é rara

Juízes punidos com aposentadoria receberam mais de R$ 8 milhões no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados