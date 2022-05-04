Justiça manda soltar mãe presa após filha morrer baleada em Vila Velha

À esquerda, a jovem Naiany Gonandy; à direita, a arma da qual saiu o disparo acidental que a matou Crédito: Acervo da família | Archimedis Patricio | Montagem A Gazeta

No mesmo dia em que a filha morreu, a mulher foi presa em flagrante por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e posse ilegal de arma de fogo. Na decisão, a juíza Raquel de Almeida Valinho considerou que o disparo que matou Naiany ocorreu acidentalmente, durante uma faxina.

"A vítima foi socorrida, mas faleceu, sendo narrado que a genitora da vítima disparou acidentalmente a arma de fogo quando estava limpando o móvel onde o armamento ficava" Raquel de Almeida Valinho - Juíza de direito

Já segundo o relato da família à TV Gazeta, a própria Naiany estaria arrumando um guarda-roupas quando a arma teria caído no chão, ocorrendo o disparo acidental. A jovem chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha, mas não resistiu.

Para conceder a liberdade sem necessidade de fiança, a magistrada também tratou da ausência de antecedentes criminais e entendeu que a indiciada solta não oferece perigo ou afetará o processo legal. "Verifico que estão ausentes os requisitos que autorizariam a prisão preventiva", afirmou Raquel.

A Gazeta, a Questionada pela reportagem de, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , que é responsável pelo sistema prisional capixaba, confirmou que Lucimar Gonçalves Mouro Gonandy foi liberada mediante um alvará de soltura no início da tarde desta quarta-feira (4).

ARMA ANTIGA E INVESTIGÃO

Conforme informado por policiais civis, a arma é uma garrucha calibre 22 antiga e não teria mais um meio de segurança eficaz. Dessa forma, apenas por estar carregada (com munição), já ofereceria risco a quem a manuseasse. Uma foto mostra que parte dela apresenta sinais de ferrugem.

Depois da morte da vítima, Lucimar prestou depoimento à Polícia Civil . Segundo a corporação, a suspeita informou que a arma pertencia à família e foi herdada por um parente já falecido. O caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ).