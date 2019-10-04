Home
Juninho sobre polêmica com Bolsonaro: "Gente com interesse político"

O prefeito afirmou que ficou surpreso com a repercussão que o caso teve, visto que, o telefone 162 na verdade já existe desde 2017

Bárbara Caldeiras

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 18:02

Juninho (PPS), prefeito de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), acredita que a informação sobre o "Disque-Denúncia contra a Força Nacional" no município chegou ao presidente Jair Bolsonaro de maneira equivocada e com interesses políticos.  O presidente, ao saber da existência do canal de denúncias contra possíveis casos de abuso de autoridade por parte dos militares, ameaçou retirar a Força Nacional da cidade. 

Juninho fez desabafo durante entrevista ao âncora da Rádio CBN Vitória, Fábio Botacin, na tarde desta sexta-feira (04). Segundo o prefeito, a informação chegou ao presidente Jair Bolsonaro por meio de pessoas que querem “ver o circo pegar fogo”.

“É gente com interesse político, que acaba atrapalhando a população e não o prefeito Juninho”.

> Ao ameaçar retirar Força Nacional de Cariacica, Bolsonaro se apequena

O prefeito afirmou que ficou surpreso com a repercussão que o caso teve, visto que, o telefone 162 na verdade já existe desde 2017 e funciona como uma ouvidoria para diversos setores do município. Algumas das reclamações que chegam por esse canal de comunicação com a população também dizem respeito a órgãos estaduais. Nesse caso, as demandas são repassadas.

“Quem passou a informação para o presidente Bolsonaro, passou com alguma outra intenção, menos de contribuir com que o programa pudesse dar cada vez mais certo aqui na cidade”.

ENTENDA O CASO

Na noite desta quinta-feira (03), o presidente Jair Bolsonaro, durante uma live em sua rede social, ameaçou retirar a Força Nacional de Cariacica caso os profissionais fossem expostos a alguma espécie de Disque-Denúncia por abusos de autoridade, como, na visão do presidente, teria sido proposto pelo prefeito do município.

> Subsecretário rebate Bolsonaro: "Se tiver maçã podre, precisa ser retirada"

Confira o vídeo com a declaração de Bolsonaro.

Posteriormente, o prefeito Juninho publicou também em sua rede social um vídeo explicativo de como funciona o canal 162 e seu real objetivo.

> Prefeito desmente Bolsonaro sobre Disque-denúncia: "Criamos em 2017'

