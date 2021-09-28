Juízes do ES suspeitos de venda de sentença se apresentam à polícia

Juízes Alexandre Farina e Carlos Alexandre Gutmann foram afastados dos cargos pelo TJES Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Farina foi o primeiro a comparecer ao Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, no fim da tarde (veja o vídeo abaixo). Gutmann se apresentou no local no início da noite desta terça-feira.

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Horas após Pleno deliberar sobre as prisões, ainda em 29 de julho, Alexandre Farina compareceu ao quartel da PM e se entregou. No dia 6 de agosto, o magistrado deixou a cela especial onde estava, após decisão liminar do STJ, agora modificada.

Alexandre Farina, em foto de 2017, na Delegacia Regional da Serra Crédito: Bernardo Coutinho

No caso de Gutmann, dois dias após negar o pedido liminar em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reviu a decisão no dia 6 de agosto e autorizou que o magistrado deixasse a prisão e respondesse ao processo em liberdade. A medida foi tomada após um pedido de reconsideração feito pela defesa do juiz.

Demandada pela reportagem, a advogada Larah Brahim, que integra a defesa do juiz Alexandre Farina Lopes, informou que o magistrado se apresentou voluntariamente na tarde desta terça-feira, no Quartel da Polícia Militar, onde continua à disposição da Justiça. "Segundo a defesa, não há fatos novos que ensejem a prisão de Farina, e o tempo que ele permaneceu em liberdade demonstrou a desnecessidade do cárcere, tendo em vista que não foi violada nenhuma medida cautelar a ele imposta anteriormente. A defesa agora trabalha no recurso", afirmou, em nota.

A defesa de Gutmann também foi procurada, mas não se manifestou até o momento. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

A OPERAÇÃO ALMA VIVA

A suspeita sobre a venda da sentença, que foi proferida pelo juiz Carlos Gutmann em março de 2017, surgiu a partir de outra investigação, a da morte da médica Milena Gottardi. O ex-marido dela, o ex-policial civil Hilário Frasson, foi denunciado como mandante do crime — e condenado em julgamento no fim de agosto deste ano

O executor confesso, Dionatas Alves Vieira, afirmou que Hilário gostaria que o crime fosse cometido na Serra, onde teria "um juiz amigo". Em análise de mensagens e ligações feitas pelo celular de Hilário, o MPES chegou ao nome do magistrado Alexandre Farina. Com Hilário, ele teria intermediado a negociação de uma sentença sem relação com o caso Milena.

O ex-marido da vítima manteve contato com Eudes Cecato, interessado na titularidade de um terreno, e com Farina que, por sua vez, segundo as investigações, atuou ao lado de Gutmann para garantir que a decisão judicial beneficiasse o empresário, em troca de pagamento de vantagem indevida.

Ao todo, sete pessoas foram denunciadas pelos crimes de corrupção passiva ou ativa, entre elas os juízes Alexandre Farina e Carlos Gutmann.

A denúncia foi apresentada pelo MPES no dia 28 de julho. Já a investigação começou em maio deste ano. Inicialmente, os autos do processo estavam sob sigilo, derrubado em julho deste ano. O TJES ainda tem que analisar a denúncia. Se ela for recebida, os acusados tornam-se réus. Somente depois, eles devem ser julgados e podem ser condenados ou absolvidos.