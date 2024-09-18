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Eleições 2024

Ipec: gestão Casagrande é ótima ou boa para 46% e ruim ou péssima para 13% em Cachoeiro

Na pesquisa, a administração do governador ainda recebeu uma avaliação regular de 38% dos entrevistados; apenas 3% não responderam
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 set 2024 às 08:00

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 08:00

A gestão de Renato Casagrande também foi avaliada pelos eleitores de Cachoeiro
A gestão de Renato Casagrande também foi avaliada pelos eleitores de Cachoeiro Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
O governador Renato Casagrande (PSB) tem uma avaliação positiva para 46% dos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim. Na pesquisa Ipec contratada pela Rede Gazeta sobre a intenção de votos para a prefeitura do município, divulgada na segunda-feira (16), 34% consideram a gestão casagrandista boa e 12%, ótima. Já 13% classificam o governo negativamente: para 8% dos eleitores é péssima e para 5%, ruim. Outros 38% afirmam ser regular, enquanto 3% não sabem ou não responderam. 
O melhor desempenho de Casagrande se apresenta entre os eleitores mais velhos, com menor escolaridade e renda mais baixa: na faixa etária de 60 anos ou mais, 56% consideram a gestão boa ou ótima; entre os que têm ensino fundamental, são 54%; e, dos que ganham até um salário mínimo (R$ 1.412), 53% classificam a administração positivamente. 
Em todos os recortes analisados (sexo, idade, escolaridade, renda, raça e religião), a avaliação negativa se concentra abaixo de 20%. O pior resultado de Casagrande se mostra entre eleitores de religiões que não se identificam como católica ou evangélica. Nesse grupo, 19% classificam a gestão como ruim ou péssima. 
Há ainda uma grande parcela que avalia o trabalho do governador como regular, com indicadores que variam de 31%, entre pessoas com ensino fundamental entrevistadas, até 48%, na faixa etária de 16 a 24 anos. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07972/2024.

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