Governador e patrulha escolar do ES devem usar carros elétricos em 2020

Proposta do governo do Estado é incentivar o uso de carros elétricos na frota capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

CBN Vitória nesta quinta-feira (26), que afirmou ainda que haverá viaturas da patrulha escolar da Polícia Militar e ônibus da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) com motores elétricos. O carro oficial do governador Renato Casagrande (PSB) deve ser movido a eletricidade em 2020. A informação foi dada pelo próprio Casagrande durante entrevista à rádionesta quinta-feira (26), que afirmou ainda que haverá viaturas da patrulha escolar da Polícia Militar e ônibus da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) com motores elétricos.

A iniciativa faz parte do projeto de Mobilidade Elétrica, que está sendo realizado com a Fundação de Amparo a Pesquisa (Fapes) e tem como objetivo incentivar o uso de veículos elétricos no Espírito Santo. Este é um projeto para 2020. É uma tendência mundial o uso de carros elétricos. O Espírito Santo tem que investir em pesquisa e na utilização de energia solar também. Além do uso dos carros, já assinamos um decreto para que todas as obras estaduais tenham energia solar, afirma.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 26-12-19

De acordo com a Fapes, o edital de licitação para a compra dos veículos deve ser publicado ainda no primeiro semestre de 2020. O número de carros a serem comprados, contudo, ainda está em estudo. Os veículos ficarão sob responsabilidade da Polícia Militar, tanto o carro destinado ao governador, quanto os que farão parte da frota da Patrulha Escolar. Já os ônibus devem ficar aos cuidados da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)".

O programa também prevê a criação de eletropostos no Estado. A EDP e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) inauguraram sete postos de carregamento para carros elétricos em Vitória, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari. Todos eles já estão em operação.

Em novembro, Casagrande já havia anunciado o interesse em colocar ônibus elétricos para rodar no Sistema Transcol, na Grande Vitória. Segundo a colunista Beatriz Seixas , estudos junto ao Banco Latinoamericano foram contratados pelo Estado para desenvolver o projeto.

ENERGIA SOLAR EM OBRAS PÚBLICAS

Assinado em outubro de 2019, o decreto que obriga a instalação de equipamentos para captação de energia solar em novas edificações estaduais se aplica a todas obras com recursos do Estados ou com repasses estaduais por meio de convênios, acordos ou termos de compromisso.