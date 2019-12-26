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Mobilidade

Governador e patrulha escolar do ES devem usar carros elétricos em 2020

Proposta é de que carro oficial utilizado pelo governador Renato Casagrande e algumas viaturas da patrulha escolar sirvam de teste para implementar mais veículos elétricos no serviço público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 18:06

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 18:06

Proposta do governo do Estado é incentivar o uso de carros elétricos na frota capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva
O carro oficial do governador Renato Casagrande (PSB) deve ser movido a eletricidade em 2020. A informação foi dada pelo próprio Casagrande durante entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (26), que afirmou ainda que haverá viaturas da patrulha escolar da Polícia Militar e ônibus da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) com motores elétricos. 
A iniciativa faz parte do projeto de Mobilidade Elétrica, que está sendo realizado com a Fundação de Amparo a Pesquisa (Fapes) e tem como objetivo incentivar o uso de veículos elétricos no Espírito Santo. Este é um projeto para 2020. É uma tendência mundial o uso de carros elétricos. O Espírito Santo tem que investir em pesquisa e na utilização de energia solar também. Além do uso dos carros, já assinamos um decreto para que todas as obras estaduais tenham energia solar, afirma. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 26-12-19
De acordo com a Fapes, o edital de licitação para a compra dos veículos deve ser publicado ainda no primeiro semestre de 2020. O número de carros a serem comprados, contudo, ainda está em estudo.  Os veículos ficarão sob responsabilidade da Polícia Militar, tanto o carro destinado ao governador, quanto os que farão parte da frota da Patrulha Escolar. Já os ônibus devem ficar aos cuidados da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)". 
O programa também prevê a criação de eletropostos no Estado. A EDP e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) inauguraram sete postos de carregamento para carros elétricos em Vitória, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari. Todos eles já estão em operação.

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Em novembro, Casagrande já havia anunciado o interesse em colocar ônibus elétricos para rodar no Sistema Transcol, na Grande Vitória. Segundo a colunista Beatriz Seixas, estudos junto ao Banco Latinoamericano foram contratados pelo Estado para desenvolver o projeto.

ENERGIA SOLAR EM OBRAS PÚBLICAS

Assinado em outubro de 2019, o decreto que obriga a instalação de equipamentos para captação de energia solar em novas edificações estaduais se aplica a todas obras com recursos do Estados ou com repasses estaduais por meio de convênios, acordos ou termos de compromisso.
Segundo o governo, o Estado também planeja criar, possivelmente por meio de concessões, parques solares nas Fazendas Experimentais do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A proposta é que por meio desses parques solares todos os prédios públicos sejam autossuficientes em energia.

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