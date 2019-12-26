Casagrande quer reajustar salário de servidores do ES todos os anos

O governador Renato Casagrande (PSB) externou sua vontade de conceder anualmente o reajuste do salário dos servidores do Executivo estadual, para compensar a inflação calculada a cada 12 meses. De acordo com ele, a proposta não deve ser encarada como uma promessa, já que afirma que irá analisar a situação econômica do Estado antes de autorizar os ajustes. As informações foram dadas durante entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (26). Neste ano, Casagrande concedeu 3,5% de reajuste.
Não digo que é uma promessa, porque dependo do comportamento da economia, mas, se eu puder, vou conceder todos os anos. É um direito que o servidor tem. Poderia ter dado um abono salarial, sairia mais barato. Em vez dos R$ 198 milhões do impacto do reajuste, poderia ter gastado R$ 80 milhões só com o abono. Optei pelo reajuste, porque é mais justo, analisa. Em decisão de setembro deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) desobrigou o poder Executivo de conceder reajuste de maneira obrigatória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 26-12-19
Sobre a recomposição dos salários de algumas categorias que estão abaixo da média nacional, sobretudo a dos policiais militares, Casagrande voltou a dizer que estuda aumentar o salário de algumas funções. Se eu puder fazer correções em carreiras que estão abaixo da média nacional, eu farei. Esse é o caso da PM, dos praças e de alguns oficiais. Porém, afirmou que não é fácil sair de uma posição ruim (no ranking de salários para a categoria), isso tem que ser feito a longo prazo. Acredito que o Espírito Santo pode caminhar para uma posição mediana em termos de salários, pontuou.
CONCURSOS
O governador disse que há previsão para abertura de concursos para professor e que outras carreiras específicas também podem ter novas vagas colocadas em disputa em 2020. Pode ser que tenha concursos para a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) ou para auditores fiscais, na Secretaria da Fazenda. Estamos prevendo no Orçamento mais concursos, mas é uma lei autorizativa. Vamos fazer de acordo de como a economia brasileira vai se comportar, não vamos dar passos muito largos não, contou.
Já em relação ao concurso para a Polícia Militar, o governador destacou que aumentou o número de vagas do último concurso realizado. Das 250 vagas antes previstas, o governador ampliou para 700, cujos candidatos devem ser convocados até o final de 2020. Ele afirma que deverá fazer um novo concurso ao final de 2021. Vamos preparar um novo concurso em 2021. Processo seletivo para a polícia demora mais para ser feito, explica.