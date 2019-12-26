Casagrande quer reajustar salário de servidores do ES todos os anos

Sobre a recomposição dos salários de algumas categorias que estão abaixo da média nacional, sobretudo a dos policiais militares, Casagrande voltou a dizer que estuda aumentar o salário de algumas funções. Se eu puder fazer correções em carreiras que estão abaixo da média nacional, eu farei. Esse é o caso da PM, dos praças e de alguns oficiais. Porém, afirmou que não é fácil sair de uma posição ruim (no ranking de salários para a categoria), isso tem que ser feito a longo prazo. Acredito que o Espírito Santo pode caminhar para uma posição mediana em termos de salários, pontuou.