Governo do ES tem planos de adotar ônibus elétrico e movido a gás

Ônibus movido a gás da Scania Crédito: Scania/Divulgação

governo do Espírito Santo está interessado em passar a adotar ônibus elétricos e movidos a gás em sua frota de transporte público urbano. O primeiro passo para desenvolver esse projeto foi dado por meio da contratação de estudos junto ao Banco Latinoamericano.

A informação é do governador Renato Casagrande (PSB), que participou na manhã desta segunda-feira (14) da abertura do XI Fórum Capixaba de Energia (Fenergia), no Hotel Golden Tulip Vitória. No encontro, ele falou sobre a importância de adotar energias alternativas.

“Nós estamos contratando do Banco Latinoamericano o estudo para ver a viabilidade de [implantar no transporte público] o ônibus elétrico e o ônibus a gás. Isso dependerá muito do custo, mas precisamos estudar porque a hora que tiver viabilidade, nós temos que também fazer a mudança, porque o petróleo é uma fonte de energia suja e nós precisamos fazer uma caminhada em direção a fontes de energia mais limpa”, frisou.

No evento, Casagrande não entrou em detalhes sobre os investimentos que o Estado pode vir a fazer em veículos com fonte de energia renovável. Mas nos bastidores há informações de que o governo vê potencial em parcerias com a empresa Scania, que atua há alguns anos no fornecimento de veículos movidos a combustíveis alternativos.

Aliás, um dos executivos da companhia, o chefe de Desenvolvimento de Mercado da Scania, Eduardo Monteiro Pinto, participa nesta segunda do Fenergia, onde vai apresentar o trabalho que a empresa tem realizado neste segmento.

Ele conversou com a coluna e se mostrou otimista com o crescimento deste mercado e também com as oportunidades de fazer negócios no Estado. Segundo ele, a companhia tem clientes em várias partes do mundo, com veículos já em operação, por exemplo, na Europa e mais recentemente na Colômbia. Além do gás natural veicular (GNV), a empresa também produz ônibus movidos a biometano (gás extraído de resíduos orgânicos).

“São ônibus produzidos na planta de São Bernardo, em São Paulo. É um produto consolidado e maduro em termos tecnológicos e que, neste momento, está ganhando um potencial mais interessante por conta das ações que o governo federal tem planejado para o mercado de gás como alternativa energética.”

De acordo com Monteiro, muitas cidades estão interessadas. Neste ano, por exemplo, a Scania iniciou testes, na capital paranaense Curitiba, com um ônibus movido a GNV, em parceria com a prefeitura.

Ele destaca que o projeto do veículo a gás alia sustentabilidade ambiental e econômica. Em relação aos benefícios para o meio ambiente, o executivo cita um deles: a possibilidade de redução da emissão de até 90% de materiais particulados na atmosfera.

Potencial

O representante da Scania se mostrou otimista com a potencialidade do mercado capixaba, já que o Espírito Santo tem uma grande oferta de gás natural , o que poderá contribuir para viabilizar parcerias futuras não só com o governo do Estado como junto à iniciativa privada.

Ele observou que nesta visita a Vitória a empresa não trará o ônibus para ser apresentado, mas que isso deve acontecer em 2020. “Existe toda a nossa disposição. Queremos intensificar acordos de operações.”

Questionado se contratos que vierem a ser fechados no Espírito Santo podem representar a fabricação de veículos aqui, por meio da unidade da Volare/Marcopolo, em São Mateus , Monteiro não descartou. Ele explicou que a Scania já é parceira da Marcopolo atualmente. “Não há problema nenhum em andarmos de mãos dadas com a Marcopolo. Isso é muito possível. Afinal, eles têm encarroçado outros veículos a gás da Scania.”

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