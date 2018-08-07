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Declarações

Fux fala em resultados palpáveis no combate às fake news

Em evento, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diz que luta contra as notícias falsas já está tendo efeitos

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 15:22
Ministro Luiz Fux Crédito: Divulgação
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux, afirmou na manhã desta terça-feira, 7, que a Corte Eleitoral conseguiu "resultados extremamente palpáveis" no combate às chamadas "fake news", notícias falsas. Fux, que preside o tribunal até 14 de agosto, quando a ministra Rosa Weber assume a chefia do TSE, deu as declarações na abertura do 'Seminário Academia da Democracia: Eleições 2018 - Desafios e Perspectivas', evento realizado entre terça e quarta no tribunal.
"Hoje assistimos plataformas retirando conteúdo e se comprometendo no combate às 'fake news'", disse Fux, destacando que o tribunal viu manifestações de preocupação de representantes do setor público com o combate de notícias falsas nas eleições 2018.
"Assistimos em pleno início do congresso (de fake news, em junho) uma manifestação de representantes do setor público de desalento. Não só o Congresso como o empenho do tribunal mostraram que é preciso ter esse ímpeto", afirmou o ministro, que depois de sair do TSE se dedicará exclusivamente as atividades no Supremo Tribunal Federal (STF). Para Fux, hoje, "falar que pode haver fake news já é um fake news" devido à atuação do TSE e da "academia da democracia".
O TSE firmou acordo com o Facebook e o Google no combate à disseminação de fake news na próxima campanha e também acertou um termo de parceria com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), que se comprometeram a trabalhar em cooperação com a Corte Eleitoral no intuito de manter o ambiente de higidez informacional.
As iniciativas são similares a um acordo de colaboração acertado em junho entre a Corte Eleitoral e dez partidos políticos para a manutenção de um ambiente eleitoral "imune de disseminação de notícias falsas.

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