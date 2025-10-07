Operação Disruptio

Fraude em licitações: PF cumpre mandados de busca e apreensão em São Mateus

Ação policial resultou no cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão e 9 ordens de bloqueio de bens e valores, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:58

Prédio da Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (7) uma operação para apurar suspeitas de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Batizada de "Disruptio", a operação resultou no cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão e 9 ordens de bloqueio de bens e valores, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória.

Conforme comunicado divulgado pela PF nesta terça-feira (7), as investigações sobre as supostas fraudes nas licitações conduzidas pela gestão anterior da cidade começaram após denúncias de irregularidades em contratos públicos divulgadas na imprensa.

As apurações feitas até agora, segundo a PF, teriam revelado "um esquema sofisticado de fraude em licitações e desvio de recursos públicos federais e estaduais, com posterior lavagem de capitais." A Polícia Federal ainda destaca que teriam sido identificados indícios de direcionamento de contratos para construtora de pequeno porte e baixa capacidade operacional. Em um dos casos, uma obra de revitalização teve seu custo majorado em R$ 720.000,00 após a dispensa de licitação.

"Os indícios apontam para o uso de 'laranjas' na administração da empresa, incluindo pessoas com antecedentes criminais e sem experiência compatível com o vulto das obras. As movimentações financeiras da construtora, que obteve mais de R$ 7,4 milhões em pagamentos da Prefeitura de São Mateus, eram atípicas, com depósitos e saques em espécie de grandes valores e transações financeiras suspeitas para pessoas físicas e jurídicas sem aparente justificativa econômica, como um restaurante local de pequeno porte", afirma a PF.

Por fim, a Polícia Federal ressalta que as medidas buscam interromper os crimes e garantir a recuperação dos valores desviados. Os investigados poderão responder por fraude em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de capitais. Até a conclusão deste texto, a identidade dos suspeitos de envolvimentos nas fraudes apontadas pela PF não havia sido revelada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta