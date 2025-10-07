Acidente deixa duas policiais penais e um homem feridos em São Mateus
Duas policiais penais e um homem ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros, no km 63 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, às 19h19 de segunda-feira (6). A Polícia Penal informou que as servidoras retornavam do trabalho na Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM) para casa quando houve a colisão.
Segundo a Polícia Penal, as servidoras e o homem do outro veículo envolvido foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). As agentes foram encaminhadas conscientes para um hospital da região, e o outro ferido foi levado a uma unidade de saúde próxima.
A Ecovias Capixaba, que administra a BR 101, informou que a rodovia foi parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência e liberada cerca de uma hora depois, às 20h16. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas a corporação não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.