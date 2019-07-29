Vila Valério

Foragido, vereador é acusado de participação em homicídio no ES

Miguel dos Santos (SDD) está licenciado da Câmara para atuar como secretário municipal. No site da prefeitura, ele ainda aparece como titular da pasta de Infraestrutura

Publicado em 29 de julho de 2019 às 00:37 - Atualizado há 6 anos

Vereador de Vila Valério Miguel dos Santos Crédito: Reprodução/Facebook

Atual secretário de Infraestrutura Urbana e Rural do município de Vila Valério, no interior do Espírito Santo, o vereador Miguel dos Santos (SDD) é considerado foragido pela polícia. Ele é acusado de envolvimento no homicídio de um homem, que ocorreu no dia 29 de junho, próximo ao Distrito de São Roque da Terra Roxa, zona rural de São Gabriel da Palha.

O mandado de prisão preventiva contra o parlamentar foi expedido no dia 22 deste mês. No entanto, segundo a Polícia Civil, Miguel Dos Santos não foi localizado.

Em sua decisão, a juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage, da 2º Vara de São Gabriel da Palha, afirmou que há provas de materialidade e indícios de autoria do crime por parte de Miguel dos Santos. Por essa razão, a liberdade do acusado poderia oferecer riscos à ordem pública.

O texto da decisão também faz referência a conversas de WhatsApp entre Miguel dos Santos e Adenilton Bueno da Fonseca. Este, por sua vez, foi reconhecido pela própria vítima do homicídio, Geovani Moura Queiroz.

Pouco tempo após o crime, Geovani foi encontrado ainda vivo por policiais militares, momento em que informou que Adenilton era o autor dos disparos que o feriram. As conversas a respeito do crime foram obtidas após mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos.

Juntos, Miguel e Adenilton também estariam prejudicando as investigações por meio de influência e amizades com empresários, policiais e políticos, defende a juíza. No depoimento prestado à Justiça, Miguel dos Santos disse que acompanhava Adenilton na noite de 29 de junho, mas negou ter envolvimento no crime. No entanto, ele teria caído em diversas contradições a respeito do assunto.

INVESTIGAÇÕES E DESDOBRAMENTOS

Segundo investigações policiais, cerca de 30 minutos antes do homicídio, Adenilton estava em um bar acompanhado de Miguel. Os dois saíram juntos do estabelecimento, passaram em frente a um mercado e seguiram em direção ao local do crime. O carro que teria sido usado no assassinato, uma Hilux, também foi localizado na residência do primeiro acusado, onde duas armas foram apreendidas.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Adenilton Bueno da Fonseca está preso desde o último dia 3, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), foi concedida liberdade provisória a ele, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil.

O ASSASSINATO

Por volta das 19h40 de dia 29 de junho, um carro teria parado na beira da rodovia e alguém, de dentro dele, teria efetuado os tiros antes de fugir. O veículo da vítima foi encontrado com faróis e motor ligados. A porta do motorista estava aberta e o vidro apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, a PM se deparou com Geovani Moura Queiroz, ainda vivo, ao lado do veículo, mas ele não resistiu.

Em nota, a Polícia Civil ressalta que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Não é preciso se identificar.

O Gazeta Online ligou para o telefone de Miguel dos Santos, mas a ligação não foi completada.

(Com colaboração de Maíra Mendonça)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta