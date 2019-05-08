Executivos são presos suspeitos de atuar em lavagem com a Odebrecht

Nesta etapa, a 61ª, os alvos dos mandados de prisão são três executivos do Banco Paulista: Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues Joaquim e Gerson Luiz Mendes de Brito. Também são executados 41 mandados de busca e apreensão em sedes do banco.
Segundo o Ministério Público Federal no Paraná, responsável pela Lava Jato, investigações revelaram que ao menos R$ 48 milhões repassados pela empreiteira no exterior a seis executivos acusados de corrupção foram lavados entre 2009 e 2015 por meio da celebração de contratos falsos com o banco no Brasil.
Outros repasses suspeitos a empresas aparentemente sem estrutura, na ordem de R$ 280 milhões, também são objeto da apuração, segundo o MPF.