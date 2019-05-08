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Lava Jato

Executivos são presos suspeitos de atuar em lavagem com a Odebrecht

Nesta etapa, a 61ª, os alvos dos mandados de prisão são três executivos do Banco Paulista: Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues Joaquim e Gerson Luiz Mendes de Brito

Publicado em 

08 mai 2019 às 12:00

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 12:00

Fachada da Odebrecht Crédito: Marcos Alves/AG
A Operação Lava Jato deflagrou na manhã desta quarta-feira (8) uma nova fase, na qual foram presos executivos do Banco Paulista, sob acusação de facilitar a lavagem de dinheiro de propina que era distribuído pela Odebrecht
Nesta etapa, a 61ª, os alvos dos mandados de prisão são três executivos do Banco Paulista: Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues Joaquim e Gerson Luiz Mendes de Brito. Também são executados 41 mandados de busca e apreensão em sedes do banco. 
Segundo o Ministério Público Federal no Paraná, responsável pela Lava Jato, investigações revelaram que ao menos R$ 48 milhões repassados pela empreiteira no exterior a seis executivos acusados de corrupção foram lavados entre 2009 e 2015 por meio da celebração de contratos falsos com o banco no Brasil. 
Outros repasses suspeitos a empresas aparentemente sem estrutura, na ordem de R$ 280 milhões, também são objeto da apuração, segundo o MPF. 

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