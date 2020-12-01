Euclério quer criar 'Cidade dos Importados' para camelôs em Cariacica

Considerado o maior "shopping a céu aberto" do Espírito Santo, o bairro de Campo Grande, em Cariacica, pode ter uma "Cidade dos Importados", uma espécie de camelódromo para abrigar vendedores ambulantes. Essa é uma das propostas do prefeito eleito do município, Euclério Sampaio (DEM), para revitalizar o principal centro de comércio da cidade.
Em entrevista a Rádio CBN Vitória, Euclério disse que essa revitalização também passa pela melhoria do trânsito na região, aumentando o número de acessos à avenida Expedito Garcia, a principal de Campo Grande. Outra possibilidade que o prefeito eleito tem levantado é a estadualização do trecho da BR 262, que vai do trevo de Alto Lage até o Posto Valentim.
Para ele, os camelôs representam uma faixa da população que, sem emprego, viram como única alternativa de renda a atuação como vendedor ambulante.
"Temos que criar condições de sobrevivência e trabalho para os camelôs. Vamos revitalizar o coração da cidade. Vamos criar um local que podemos chamar de Cidade dos Importados ou Shopping dos Importados, mas de uma maneira que respeite também aquele empresário que paga imposto, que tenha acessibilidade nas calçadas e tenha mobilidade interna dentro de Campo Grande", projetou.
CONFIRA A ENTREVISTA COM EUCLÉRIO SAMPAIO
Como será a transição de governo? Já conversou com Juninho, o atual prefeito de Cariacica?
Já tivemos uma primeira reunião hoje, ele abriu a prefeitura para a transição, não criou nenhum tipo de dificuldade, muito pelo contrário. Quem vai organizar nossa equipe de transição é o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). Ele vai coordenar, buscar técnicos para cada área e fazer esse raio-x da situação do município.
Uma questão antiga na Grande Vitória é a integração entre os municípios. O senhor já fez contato com os outros prefeitos eleitos?
Conversei hoje com Sergio Vidigal e falei também com o prefeito de Fundão. Ainda não falei com todo mundo, mas vamos nos aproximando. Considero essa uma questão muito importante.
Um dos desafios para os próximos prefeitos é a pandemia da Covid-19 e seus impactos. Como pretende agir para reduzir os danos na cidade?
Minha equipe de transição está estudando essa questão. Precisamos cuidar tanto na área econômica quanto na da saúde. Vamos estudar para ver quais serão as melhores ações para colocar em prática.
O PA do Trevo é uma referência em saúde na cidade, mas é talvez a única. Quais mudanças o senhor pretende trazer para o atendimento na saúde?
Nós já estamos estudando a viabilidade para implementar as consultas on-line. Também queremos a extensão do horário de atendimento, das 7h até às 22h, e a humanização do serviço. Queremos trazer novas unidades, para a região de Nova Canaã e Porto de Santana. Para isso, é preciso reduzir o custeio. Temos que melhorar a quantidade e também a qualidade do atendimento.
Campo Grande é o principal centro econômico da cidade, mas os ouvintes reclamam da falta de organização no bairro. Qual o seu projeto para melhorar a região?
A Expedito Garcia é o coração da cidade, que tem há décadas a mesma entrada e a mesma saída. Vamos tratar amanhã (terça-feira), na nossa reunião com o governo, a estadualização da BR 262, para fazer dela a principal avenida de Cariacica e de Campo Grande, mexendo na travessia de Alto Lage, do Rio Branco e do Posto Valentim. Tem a questão dos camelôs e tem a questão dos comerciantes. Temos que revitalizar a Expedito Garcia. Resolver os problemas dos camelôs, porque eles precisam sobreviver. Vai ser um governo de todos, os comerciantes têm razão naquilo que eles querem, mas temos também que criar condições de sobrevivência e trabalho para os camelôs. Vamos revitalizar o coração da cidade.
E para os problemas com a insegurança dos cariaciquenses, como o senhor pretender reduzir essa sensação?
Precisamos de uma Guarda Municipal armada e com equipes de inteligência. Não se desenvolve a Segurança Pública sem inteligência. Vamos trocar a iluminação pública, por meio de PPPs, sem gerar custos para o município, implementar o cerco eletrônico inteligente, como Vitória fez. Mas sabemos que só isso não adianta, é preciso tratar da prevenção. Queremos implantar o programa Primeiro Passo, para qualificar os jovens em busca do primeiro emprego. Incentivar o empreendedorismo dos jovens e também oferecer opções no esporte, cultura e lazer.
Cariacica tem uma arrecadação que muitos prefeitos reclamam de ser insuficiente para lidar com os problemas da cidade. É possível aumentar a arrecadação?
Sou contrário a qualquer tipo de aumento de impostos. O que nós iremos fazer é o recadastramento de imóveis, muitos não estão cadastrados na prefeitura e não é justo que um pague e outro não. Esses impostos vão retornar em serviços prestados pelo município. Outra proposta nossa, para aumentar a arrecadação de ISS, é incentivar os consumidores a exigirem a nota fiscal.
Um outro problema antigo em Cariacica é o da falta de pavimentação de boa parte das ruas. É possível resolver esse problema?
Um dos pontos da equipe de transição é levantar todas as vias que não estão pavimentadas. Vamos colocar, junto com a pavimentação, ciclovias. No máximo possível. Para isso precisamos de dinheiro e estamos tentando conseguir com o governo do Estado, através do Fundo Soberano. Temos certeza que o governo vai nos auxiliar e até o final do meu governo vou pavimentar 100% das ruas do município.
É um desafio e tanto...
A gente tem que ter desafio, é isso que me mantém vivo.