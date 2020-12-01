Euclério quer criar 'Cidade dos Importados' para camelôs em Cariacica

A Expedito Garcia é o coração da cidade, que tem há décadas a mesma entrada e a mesma saída. Vamos tratar amanhã (terça-feira), na nossa reunião com o governo, a estadualização da BR 262, para fazer dela a principal avenida de Cariacica e de Campo Grande, mexendo na travessia de Alto Lage, do Rio Branco e do Posto Valentim. Tem a questão dos camelôs e tem a questão dos comerciantes. Temos que revitalizar a Expedito Garcia. Resolver os problemas dos camelôs, porque eles precisam sobreviver. Vai ser um governo de todos, os comerciantes têm razão naquilo que eles querem, mas temos também que criar condições de sobrevivência e trabalho para os camelôs. Vamos revitalizar o coração da cidade.