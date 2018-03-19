Espírito Santo: eleitor quer saúde como prioridade no próximo governo

UPA de Carapina, na Serra Crédito: Arquivo

Se depender da vontade dos eleitores, alavancar a Saúde deverá ser a grande meta do próximo governo eleito no Espírito Santo. A área é considerada prioritária por 53,2% dos 2.405 moradores do Estado ouvidos por uma pesquisa do Instituto Futura, realizada em janeiro.

O levantamento ouviu pessoas a partir dos 16 anos de modo espontâneo, quando não são oferecidas opções de resposta. A disparada da Saúde diante dos demais temas  Educação e Segurança são apontados em segundo e terceiro lugar  surpreende o mestre em História das Ideias Políticas, Rafael Simões.

Demora muito pra gente ser atendido. Passei esse tempo com dores Eliane Maria Lauret, doméstica, de 44 anos

Diante da recente greve da PM aqui e da intervenção no Rio de Janeiro, havia uma expectativa de que a Segurança fosse a área mais cobrada. Mas o que se pode observar é o pensamento prático do cidadão. Ele acredita que a Saúde tem um impacto grande e imediato em sua qualidade de vida e que os problemas podem ser mais facilmente resolvidos pelo governo, afirma.

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DESAFIOS

Falta de vagas em hospitais e longa espera para a realização de exames e de consultas com especialistas são os problemas mais comuns que chegam até a defensora pública Priscila Lisbório. A pilha de processos em sua mesa revela que o número de usuários que acionam a Justiça para garantir seus direitos em Saúde vem aumentando. Os hospitais estão cada vez mais cheios e as pessoas ficam à mercê, afirma Priscila.

As pessoas valorizam a Saúde porque ela impacta todas as áreas da vida. O Estado tem que atender à demanda Ricardo de Oliveira, secretário de Saúde

A própria defensora encara problemas. Ela, que precisa pegar duas vezes por mês um remédio na Farmácia Cidadã, reclama do longo tempo de espera na fila. Eu sei a hora que chego, mas não sei quando saio, reclama ela, que ressalta: a Saúde é um direito básico e precisa ser garantido.

Rafael Simões lembra que a crise econômica e o desemprego levaram parte da população a deixar planos particulares, inchando ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS) e aumentando a insatisfação dos usuários. O mesmo é analisado pelo doutor em Saúde Pública Adauto Emmerich Oliveira, que lista os maiores desafios a serem encarados pelos próximos gestores.

O primeiro deles é a reformulação do modelo de atendimento do SUS, com investimentos prioritários na atenção básica. Nosso modelo é voltado para a doença, quando deveria ser voltado para a prevenção. Investimentos em saúde primária ajudariam a reduzir em até 80% a necessidade de especialistas.

Do mesmo modo, Adauto destaca que a geração de saúde passa por outras áreas, como Educação, Segurança Pública e no trânsito e saneamento básico. Por isso, o conceito deve ser encarado de forma ampliada. O professor da Ufes também critica a terceirização de hospitais que ocorre no Estado, em que a sua gestão passa a ser controlada por organizações sociais. Ela encarece os custos e não é eficiente. A gestão pública será sempre melhor, diz.

O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, destaca que a pasta possui a maior parte do orçamento governamental desde 2015 e aposta no projeto Rede Cuidar, para integrar ações entre Estado e municípios e fortalecer a atenção primária, como um grande gerador de melhorias para essa e para as próximas gestões. Ele se tornou um projeto do SUS e está em todos os municípios. Vamos modificar a forma de atendimento das unidades e promover a capacitação dos profissionais. Até agosto 22 mil pessoas serão treinadas, afirma.

MELHORIAS TAMBÉM EM PREFEITURAS

Nos municípios, a dificuldade de acesso é um dos grandes problemas apontados pelos gestores da Saúde, que começam a desenvolver melhorias. Em Vitória, o secretário de Gestão, Fabrício Gandini, afirma que a criação de uma plataforma de agendamento online e a implantação de um sistema de confirmação de consultas tem ajudado a reduzir faltas e a diminuir o déficit.

O agendamento online também está em processo na Serra pelo mesmo motivo. O sistema de distribuição de medicações, que é outro gargalo, também está sendo informatizado.

Em Vila Velha, existem 18 unidades de saúde, enquanto deveriam haver 38. A prefeitura afirma que vem investindo na implantação do prontuário eletrônico, de centros de atendimento e na expansão da Estratégia da Saúde da Família. A atenção primária também passa por melhorias em Cariacica, onde há outros projetos, como implantação do ponto eletrônico e a futura informatização das unidades.

SEGURANÇA PREOCUPA MAIS RICOS

Entre os entrevistados que apontam a Segurança Pública como a área a ser priorizada pelo próximo governo, a maior parte (27,21%) se concentra nas classes A e B, seguida pela classe C, com 17,57%. Já nas classes D e E, nas quais a preferência pela área da Saúde é dominante, o assunto segurança não atinge 10% dos eleitores ouvidos pelo Instituto Futura. Não sabem ou não responderam somam 7,27% nesse grupo.

O comerciante Eugênio Martini instalou câmeras particulares para garantir a segurança, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O que chama a atenção, conforme ressalta o professor Rafael Simões, é que, enquanto os maiores índices de violência são registrados nas periferias, a percepção da insegurança é maior entre os ricos. O sentimento de insegurança se propaga mais entre os que não vivenciam a violência cotidianamente.

Temos uma polícia mal preparada, desqualificada, com equipamentos obsoletos e que recebe mal. Essas situações devem ser mudadas Israel Jorio, professor da FDV

Já o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, analisa: O que impacta muito nas classes mais altas é a sensação da impunidade. Melhorar isso depende de mudanças na legislação, permitindo que as polícias realizem seu trabalho com mais eficiência.

A Segurança Pública ocupa o terceiro lugar no ranking geral de prioridades dos entrevistados no levantamento (com 13,85% dos votos). Mas Garcia encara a área como o maior desafio de todo o país. Para ele, a próxima gestão estadual deve garantir a manutenção dos investimentos no setor, bem como no monitoramento dos indicadores e de operações que tenham como alvo homicidas e traficantes, visando estimular o cumprimento de mandados de prisão.

Ações de prevenção nos territórios onde há mais criminalidade, como é o caso da Escola Viva e do Ocupação Social, devem continuar a serem implantadas.

PRÓXIMOS PASSOS

Para além de investimentos na redução das desigualdades sociais, o criminalista e professor da FDV Israel Jorio destaca que os governantes devem direcionar seus esforços para a qualificação e melhor remuneração de policiais e para o reforço dos equipamentos, incluindo armas, coletes e munições. Isso dará às polícias condições de enfrentar um crime cada vez mais armado, afirma.

O professor ainda sugere a utilização de videomonitoramento durante as abordagens policiais. É algo que acontece em vários países e que inibe quem está sendo filmado de se voltar contra os agentes. Do mesmo modo, Israel lembra da necessidade da ampliação e criação de novos presídios.

Cansado de sofrer inúmeros assaltos, o comerciante Eugênio Martini, 62 anos, adotou suas próprias medidas de proteção. Sua loja, no Centro de Vitória, é vigiada por 80 câmeras. Para ele, já é hora de evoluir. A Segurança Pública está atrasada. É preciso um serviço de inteligência. Nós sabemos até quem rouba e ninguém faz nada, reclama.

O grande desafio a ser vencido na gestão pública é atender às diversidades de demanda no processo de escolarização Cleonara Schwartz, professora da Ufes

Nas classes mais altas também está a maior parte dos que elegeram a Educação como a segunda área mais importante. Entre os eleitores, a maioria cursou ensino superior (27,31%). A professora da pós-graduação em Educação da Ufes Cleonara Schwartz lembra que o último censo aponta a ausência de laboratórios, bibliotecas e acesso à internet em escolas, em especial no ensino regular.

Por isso, ela observa que dar mais atenção à infraestrutura dos centros de ensino como forma de melhorar as condições de trabalho dos profissionais deve ser um compromisso dos futuros gestores, bem como assegurar que os 25% do orçamento estadual previstos em lei sejam repassados integralmente à Educação.

Mas o grande desafio a ser vencido na gestão pública é atender às diversidades de demanda no processo de escolarização. É pela falta disso que há tantos jovens fora da escola. Implantar gestões democráticas, em que os gestores dialoguem com as comunidades e os educadores também é fundamental, elenca.

O secretário de Estado de Educação, Haroldo Rocha, espera que a Escola Viva, de tempo integral para o Ensino Médio, continue a ser implantada no ritmo planejado, cuja meta é chegar a 300 unidades em 2030. No Ensino Médio regular, Haroldo afirma que é preciso avançar na qualificação do currículo e do trabalho pedagógico.

Ele também lembra que a futura aprovação da reforma curricular poderá modificar o modelo de ensino atual e acredita que o apoio do Estado na gestão educacional dos municípios é essencial. Nós começamos a fazer o pacto pela aprendizagem, mas ele precisa ser continuado, afirma.

ANÁLISE

Áreas são prioridade só no palanque