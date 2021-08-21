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ES em 1° lugar em ranking de transparência de vacinação contra Covid-19

Levantamento foi feito pela ONG Open Knowledge Brasil (OKBR). Veja a lista de Estados e o lugar que cada um ocupa

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 14:08
Site coronavirus.es.gov.br
Portal coronavirus.es.gov.br com dados exibidos na manhã deste sábado, 21 de agosto de 2021 Crédito: Reprodução
Em ranking divulgado nesta sexta-feira (20) pela ONG Open Knowledge Brasil (OKBR), o Espírito Santo aparece em primeiro lugar no ranking de transparência em relação a dados sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19. O levantamento não trata da aplicação das vacinas e sim de como as informações sobre o andamento da vacinação é disponibilizado à população.
Trata-se do Índice de Transparência da Covid-19 3.0 (ITC-19).  Em sua terceira fase, o ITC-19 ampliou o número de critérios de transparência avaliados, passando a analisar, além da disponibilidade e qualidade de dados epidemiológicos e de infraestrutura de saúde, os indicadores sobre a vacinação nos Estados e no governo federal. Veja a lista no final deste texto.
Foram analisados itens como notificações de casos, idade, sexo e raça/cor de pacientes confirmados e de pessoas vacinadas; informações sobre grupos prioritários e cobertura da vacinação; além de dados sobre a infraestrutura de saúde, como ocupação de leitos, testes disponíveis e aplicados, e doses de vacina recebidas e distribuídas.
Os dados sobre vacinação no Espírito Santo são divulgados pelo governo do Estado no portal www.coronavirus.es.gov.br. É a fonte oficial que A Gazeta utiliza para informar, diariamente, como anda a aplicação de vacinas em âmbito estadual.

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Lá, é possível conferir as doses recebidas do governo federal pelo governo estadual, as doses efetivamente distribuídas e as aplicadas, separadas por 1ª dose e 2ª dose. No caso da vacina de aplicação única, a da Janssen, ela é computada como segunda dose.
O portal exibe, neste sábado (21), que 1.098.428 receberam a segunda dose (ou a única) no Espírito Santo.
De acordo com governo, o portal é mantido  pela Secretaria de Controle e Transparência (Secont), pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodest) e demais órgãos e entidades estaduais, "sem a necessidade de gastos adicionais".
No ranking, 13 Estados alcançaram pontuação considerada alta (de 80 a 100). O governo federal, com 58, ficou no nível médio.

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