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Imunização

ES vai receber novo lote com mais 141.700 doses de vacina contra a Covid

O governador Renato Casagrande disse, neste sábado (21), que as doses serão enviadas pelo Ministério da Saúde ainda neste fim de semana

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 09:30
São 120 doses, que estarão disponíveis na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) a partir das 12h desta terça (10)
Espírito Santo vai receber mais vacinas contra a Covid-19  Crédito: Márcia Leal/PMCI
ES vai receber novo lote com mais 141.700 doses de vacina contra a Covid
Espírito Santo vai receber mais vacinas contra a Covid-19 neste fim de semana. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em publicação nas redes sociais, na manhã deste sábado (21). Serão 141.700 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.
O governador não informou o dia exato que as doses serão recebidas. Mas, deixou o recado para que a população faça o agendamento e tome a vacina contra a doença.
A reportagem acionou a Secretaria de Estado da Saúde para mais informações sobre este novo lote. Se ele será destinado a algum grupo específico ou se será usada como terceira dose para o grupo de risco, como já foi defendido pelo secretário Nésio Fernandes. A matéria será atualizada com as respostas assim que recebidas.

DIA D DE VACINAÇÃO

Neste sábado (21) acontece o Dia D de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. Para esta ação, foi distribuída uma remessa de 213 mil doses aos municípios para alcançar a imunização da população jovem, de pessoas com 18 anos ou mais.
De Norte a Sul do Espírito Santo, é feita uma grande mobilização, com atendimento nas unidades de saúde e também em escolas, ginásios e igrejas.

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