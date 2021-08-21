ES vai receber novo lote com mais 141.700 doses de vacina contra a Covid
O Espírito Santo vai receber mais vacinas contra a Covid-19 neste fim de semana. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em publicação nas redes sociais, na manhã deste sábado (21). Serão 141.700 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.
O governador não informou o dia exato que as doses serão recebidas. Mas, deixou o recado para que a população faça o agendamento e tome a vacina contra a doença.
A reportagem acionou a Secretaria de Estado da Saúde para mais informações sobre este novo lote. Se ele será destinado a algum grupo específico ou se será usada como terceira dose para o grupo de risco, como já foi defendido pelo secretário Nésio Fernandes. A matéria será atualizada com as respostas assim que recebidas.
DIA D DE VACINAÇÃO
Neste sábado (21) acontece o Dia D de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. Para esta ação, foi distribuída uma remessa de 213 mil doses aos municípios para alcançar a imunização da população jovem, de pessoas com 18 anos ou mais.
De Norte a Sul do Espírito Santo, é feita uma grande mobilização, com atendimento nas unidades de saúde e também em escolas, ginásios e igrejas.