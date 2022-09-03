Em visita ao ES, Ciro Gomes critica elevação de trabalhadores informais no país

"A gente não pode deixar a elite brasileira trocar no nosso peito o coração por uma pedra. Hoje 50 milhões de brasileiros estão vivendo de bico. Sabe o que é isso? É uma semana de trabalho sem o dia remunerado de descanso para ir ao templo orar ou para a igreja rezar. É não ter férias, tirar de sol a sol de janeiro a dezembro sem poder parar para ficar com a família e os filhos"