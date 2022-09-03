Ciro Gomes fala sobre propostas para o Espírito Santo em visita à Serra

"Estamos no Brasil induzidos por um grande sistema instituído pelo coisa ruim e coisa pior, mas estou tentando mostrar que isso é uma bola de chumbo que amarra a gente no passado. Porque o Bolsonaro foi uma escolha pelo protesto que aconteceu na sociedade brasileira contra a corrupção e a crise econômica que o Lula e o PT produziram. Agora, com a decepção com Bolsonaro, voltar ao PT é um equívoco"