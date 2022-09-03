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Eleições 2022

Ciro Gomes fala sobre propostas para o Espírito Santo em visita à Serra

Candidato do PDT ao Planalto, Ciro esteve na praça Segunda Avenida, em Laranjeiras, na manhã deste sábado (3) e apresentou propostas para o Espírito Santo, para a segurança pública e falou sobre seu desempenho nas últimas pesquisas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 set 2022 às 14:46

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 14:46

Ciro Gomes, candidato à Presidência da República visita a cidade de Serra
Ciro Gomes, candidato à Presidência da República visita a cidade de Serra Crédito: Fernando Madeira
Durante a breve visita que fez a Laranjeiras, na Serra, onde discursou ao eleitorado na praça Segunda Avenida, o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, falou sobre seus projetos para o Espírito Santo caso seja eleito presidente no próximo dia 2 de outubro.
Ciro considera o Espírito Santo uma transição importante do Sudeste para o Nordeste e, por isso, conta com a agenda dos dois. “É uma agenda de infraestrutura importante, porque vocês têm um porto muito competitivo, uma política industrial que faça o reforço protetivo daquela indústria que estamos perdendo. O centro da industrialização brasileira está no Sudeste, mas é também uma economia diversificada, em que o digital, o mundo do futuro e a economia do conhecimento têm todos os potenciais para acontecer aqui”, disse.
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E para a região mais próxima ao Nordeste, o Norte do Espírito Santo, ele defende a renovação de incentivos fiscais para que a industrialização não se confine ao redor do porto.
O candidato do PDT também falou sobre a segurança pública e como pretende agir para reprimir as organizações criminosas, facções e guerra do tráfico, problema que tem afetado a Grande Vitória nos últimos meses.
“Vou transformar em federais os crimes de organização criminosa de facção e milícia, porque não é possível fisicamente para a polícia local, que são trabalhadores, enfrentar na periferia o comando das facções criminosas. Os trabalhadores moram na periferia. É preciso que a Polícia Federal e toda a estrutura de inteligência e tecnologia assuma como federal esses crimes”, defende.
Segundo Ciro, essa mudança impõe alteração no financiamento do Estado brasileiro, que vai precisar aumentar o gasto com a segurança pública, investindo em inteligência policial. “Não é sair atirando a esmo com bala perdida e, muito menos, armando o cidadão que se vai criar um ambiente de segurança e paz social”, afirma.
Questionado sobre a sua expectativa para virar o quadro de intenção de votos, tendo em vista que está na terceira colocação nas pesquisas, com 9% em cenário nacional e 4% no Espírito Santo, segundo a última pesquisa Ipec/TV Gazeta, Ciro Gomes afirmou que espera tocar o coração de todos os brasileiros para olhar para o futuro com esperança.
"Estamos no Brasil induzidos por um grande sistema instituído pelo coisa ruim e coisa pior, mas estou tentando mostrar que isso é uma bola de chumbo que amarra a gente no passado. Porque o Bolsonaro foi uma escolha pelo protesto que aconteceu na sociedade brasileira contra a corrupção e a crise econômica que o Lula e o PT produziram. Agora, com a decepção com Bolsonaro, voltar ao PT é um equívoco"
Ciro Gomes - Candidato à Presidência pelo PDT
Depois da visita à Serra, o candidato ainda cumpre agenda neste sábado (3) em Minas Gerais, nas cidades de Contagem e Belo Horizonte.

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