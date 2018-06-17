Eleitores do ES na mira de robôs e perfis falsos na internet

Um monte de memes, críticas à mídia, teses mirabolantes para explicar dados da realidade  ou para provocar a descrença em relação a esses mesmos dados  e compartilhamento de links de sites obscuros. A estratégia usada pelos chamados perfis de interferência no Twitter é praticamente a mesma. Mas dois, ou mais, podem jogar esse jogo.

Levantamento realizado pela Exata Inteligência em Comunicação Digital, a pedido de A GAZETA, identificou que 17% das publicações na rede social (529 entre 3.103), a partir do Espírito Santo, foram feitas por bots (robôs), perfis falsos ou perfis adeptos. Esses perfis são construídos exclusivamente para falar de um determinado político ou ideologia política, interferindo, assim, no processo de decisão do voto, como define a Exata.

Quem lidera entre as publicações de interferência é o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), relacionado a 27,8% dos tweets e retweets. Em segundo aparecem mensagens pró-Lula: 19,1%.

Não há evidências de que o parlamentar, o ex-presidente petista ou suas equipes tenham contratado tais serviços. É pouco crível, no entanto, que o movimento seja gratuito. Sem dúvida é um serviço profissional. Não posso afirmar que é o Bolsonaro que paga ou que é o PT, mas que é profissional, é. É muito hierarquizado, organizado, afirma o sócio da Exata Sergio Denicoli, que é jornalista e pós-doutor em Comunicação Digital.

Isso não quer dizer que Bolsonaro, Lula e outros pré-candidatos não tenham apoiadores espontâneos no Twitter e em outras redes sociais. Mostra apenas que há uma estratégia para garantir esse apoio dentro e, principalmente, fora da internet.

O deputado, por exemplo, tem se destacado na mobilização nas redes, a ponto de figurar em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto mesmo sem ter estrutura partidária e perspectivas de recursos significativos para a campanha. O nanico PSL deve contar com 0,53% do R$ 1,7 bilhão do fundo eleitoral, o que corresponde a cerca de R$ 9 milhões.

Onipresente

Ele (Bolsonaro) é basicamente onipresente na internet, mas nas pesquisas ele não é, pondera Denicoli, destacando que há uma discrepância entre o apoio virtual e o real, mas o primeiro tem alavancado o segundo.

A Exata fez um estudo semelhante para a revista Veja. O deputado federal chegou a passar o olho pelas páginas. Não é possível afirmar se ele leu porque, em um vídeo destinado a seus seguidores, abordou pontos que disse estarem no texto, mas que não estavam lá. A partir da repercussão surgiu um novo movimento, jocoso, nas redes sociais chamado eu sou um robô do Bolsonaro.

Parte dos perfis que fizeram essas publicações, ironicamente, eram de interferência (robôs mesmo, ou falsos ou adeptos), como identificou a Exata, posteriormente. Alguns sim (eram de interferência). Muitas pessoas de verdade adotaram isso porque são eleitoras dele e decidiram se manifestar, mas houve uma deturpação do que foi dito na Veja porque eu não falei só de robô, eu falei de perfil falso, robô e perfil militante pago, lembra Denicoli.

Para além dos pré-candidatos em si, os perfis e publicações de interferência tentam dar voz a ideologias, sejam pró-esquerda, pró-direita, pró-militarismo ou anti todas essas coisas. Isso sem contar as informações falsas travestidas de notícias, que servem à afirmação dessas ideologias, sempre pautadas por extremismos que, por si só, são polêmicos e ajudam a viralizar as publicações.

No período entre 23/04 e 02/05 de 2018, observado no estudo para A GAZETA, o perfil @BussWaldir, identificado como anti-PT, relaciona o ex-ministro Joaquim Barbosa, algoz do partido no julgamento do mensalão, à ex-presidente Dilma Rousseff e informa que um brigadeiro proibiu o ministro Gilmar Mendes de voar em jatos da FAB. Já @carlosmlteixeir, pró-Lula, retweeta postagens de petistas e de sites ligados à esquerda, além de memes contra o juiz Sérgio Moro. Há perfis curiosos, como @thiagofc3079, que se apresenta como Thiago Cidadão de Bem e @adleras30, que em seu perfil afirma: Flamengo acima de tudo! Zico acima de todos!.

Durante e após a greve dos caminhoneiros, que durou dez dias em maio, vários dos perfis identificados pela Exata passaram a falar sobre a paralisação e sobre a possibilidade de uma intervenção militar no país. Eles (perfis de interferência em geral, na internet) colocaram na pauta a intervenção, destaca Denicoli. E a imprensa acabou também pautada. Mas no mundo real as faixas pró-intervenção estavam mesmo lá nos protestos.

É DE VERDADE?

Apesar de não serem canais exclusivos de propagação de fake news, muitos dos perfis são eles mesmos falsos, conforme identificado pelo levantamento. Mas não é fácil saber disso. As publicações pró e contra causas ou pessoas estão misturadas a tweets sobre futebol, novelas, piadas e até notícias reais sobre fatos que nada têm a ver com pré-candidatos. Assim, é mais fácil que se passem por pessoas reais na rede. Para encontrar os robôs e afins, a Exata utilizou três tipos de inteligência artificial, que analisam padrões e dados matemáticos.

MENSAGENS CRIAM ILUSÃO DE QUE UM TEMA BOMBA NA WEB

Batizados de perfis de interferência, até que ponto esses robôs, perfis falsos ou pagos realmente influenciam alguém? São espalhadores de fake news, mas quem já não tem uma queda pelo tema que eles tentam emplacar poderia realmente acreditar em coisas estapafúrdias só porque viu na internet?

Para o jornalista e pós-doutor em Comunicação Digital Sergio Denicoli, a resposta, muitas vezes, é sim. Até mesmo a imprensa pode ser influenciada pela agenda imposta, natural ou artificialmente, pelas redes sociais. Isso porque os robôs e outros replicam publicações a ponto de parecer que todo mundo está falando sobre determinado assunto.

Esses perfis de interferência teriam capacidade de influenciar a decisão do eleitor? Se eu (um eu hipotético) não tenho simpatia pelo candidato X, eu não vou acreditar numa notícia esdrúxula positiva para ele. Se eu tenho simpatia, vou acreditar. Mas se eu tenho simpatia provavelmente eu já ia votar nele mesmo...

A questão não é só o candidato. É o entorno dele. Existem perfis pró-Lula, pró-Bolsonaro, pró-Ciro, mas também têm pró-direita, pró-esquerda, anti-direita, anti-esquerda, anti-extremos. Hoje, o que se constrói é que se a pessoa é de direita ela é a favor do porte de arma e contra LGBT, por exemplo. Tem todo um contexto. Aí o candidato aparece como representante disso. Não é simplesmente: Vote no candidato X. É: Se você se armar, ninguém vai te assaltar; e depois aparece o candidato falando: Sou a favor do porte de arma.

Apostar tudo na internet dá certo? Nem todo mundo tem acesso à internet, às redes sociais.

Mas há uma disputa pelo domínio da agenda pública. A pessoa pode não ter acesso à internet, mas alguém tem, chega num bar, numa reunião de família e comenta sobre o que ela viu. Há uma influência mesmo sobre quem não está conectado.

Além disso, a própria imprensa, como os jornalistas estão muito na internet, é influenciada por isso. De repente, a pessoa não tem acesso à internet, mas vê na televisão uma reportagem inspirada em algo que está na internet e a pessoa tem acesso a essa informação também. A gente não pode menosprezar a internet. Ela e a televisão têm um peso muito equilibrado na decisão do voto.

O percentual encontrado, de 17% de publicações de interferência no Twitter no Estado, é alto?

De cada dez tweets, quase dois tentam interferir no nosso processo eleitoral. Acho isso muito alto.

Os robôs e os outros perfis de interferência podem publicar não só fake news. O candidato ou seus simpatizantes podem apenas achar que essa é uma estratégia melhor do que a propaganda convencional.

Sim. Quando o assunto surge na rede, ele tem o tempo de vida muito prolongado. Ele começa numa pequena conversa, vai se expandindo, a imprensa absorve aquele assunto, difunde ainda mais e depois tem o declínio do tema. Quando a coisa chega a partir da imprensa, ela chega para todo mundo, mas o tempo de vida é mais curto.

Só que esses perfis espalham também fake news, mentiras. Esses dias, numa palestra, uma pessoa perguntou: Ah, mas isso não quer dizer que o candidato é esperto? (ao utilizar essa estratégia de perfis de interferência).

Aí é algo que o eleitor tem que se perguntar: é esse tipo de esperteza que quer para um presidente da República?

É uma coisa muito complexa de se fazer, essa rede de perfis, ou é fácil?

O sistema é caro. A questão não é criar o robô, a questão é manutenção do robô, a estratégia que está por trás dele.

Para além do Twitter: preocupação é com WhatsApp

Para o professor de Marketing da FGV Mmurad José Mauro Gonçalves Nunes, a estratégia desses perfis nas redes sociais, associada ao próprio mecanismo de funcionamento dela, como o algoritmo do Facebook, por exemplo, tem o poder de formar câmaras de eco, em que apenas um ponto de vista é reforçado. O Twitter tem uma base baixa no Brasil. Já o Facebook é muito difundido, mas o que mais me preocupa é o WhatsApp, pontua.

Para além da campanha dos pré-candidatos, o aplicativo de troca de mensagens instantâneas ganhou destaque na greve dos caminhoneiros e possibilitou a organização horizontal do protesto, tornando difícil a identificação dos líderes e fácil a disseminação de informações falsas. Passa no jornal, mas ele não acredita porque a notícia do WhatsApp confirma a narrativa que ele já construiu. O WhatsApp é mais intuitivo, mais fácil de usar, até pelos idosos. Tem uma capilaridade maior que as redes sociais, avalia Nunes.