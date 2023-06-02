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Eleição

Dois desembargadores do ES vão concorrer ao cargo de ministro do STJ

No total, 59 nomes de Tribunais de Justiça estaduais concorrerão a duas vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. Uma terceira vaga, destinada à OAB, também tem capixaba na disputa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2023 às 17:00

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 17:00

Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça
Sede do Superior Tribunal de Justiça em Brasília Crédito: Fotoarena/Folhapress
Dois desembargadores no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vão concorrer às duas vagas de ministro que estão em aberto no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte encerrou nesta quarta-feira (31) o prazo para envio pelos TJs dos nomes dos desembargadores interessados. No total, 59 nomes concorrerão aos cargos.
Os dois concorrentes pelo Espírito Santo são os desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Samuel Meira Brasil Junior. Confira a lista completa com os 59 desembargadores inscritos.
As vagas em aberto correspondem a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e ao falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
TRE
Desembargador Samuel Meira Brasil Junior Crédito: Divulgação/TRE-ES
No dia 23 de agosto, o Pleno do STJ realizará sessão para a escolha dos desembargadores que irão compor uma lista com quatro nomes a ser encaminhada ao presidente da República.
Cabe à Presidência da República a indicação dos nomes que, na etapa seguinte, serão encaminhados ao Senado Federal para sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Após a aprovação pela CCJ e pelo plenário do Senado, os indicados são nomeados e empossados como ministros.
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa Crédito: Cloves Louzada
A composição do STJ está definida no artigo 104 da Constituição Federal. O tribunal é composto de, no mínimo, 33 ministros, que são nomeados pelo presidente da República entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 60 anos, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado.
Segundo a Constituição, as cadeiras do STJ são divididas da seguinte forma:
  • um terço entre juízes dos Tribunais Regionais Federais;
  • um terço entre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio STJ; 
  • um terço, em partes iguais, entre advogados (OAB) e membros do Ministério Público, alternadamente, indicados na forma do artigo 94 da Constituição.

Vaga destinada à advocacia também tem concorrente do ES

Há, ainda, uma terceira vaga de ministro a ser preenchida no STJ, aberta em virtude da aposentadoria do ministro Felix Fischer. Esta vaga, contudo, é reservada, pelo sistema de alternância, a um membro da advocacia.
Para preencher essa vaga, o STJ aguarda o envio de uma lista sêxtupla elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para, posteriormente, transformá-la em lista tríplice e encaminhá-la ao presidente da República.
E para esta vaga também tem capixaba na disputa: o advogado Luiz Cláudio Allemand. Ele concorre com outros 33 advogados de todo o Brasil.
Advogado Luiz Cláudio Allemand
Advogado Luiz Cláudio Allemand Crédito: Divulgação
O nome de Allemand é citado pela "Folha de S.Paulo" como um dos três favoritos para a vaga, que surgiu em agosto de 2022 e deve ser preenchida pela advocacia, conforme previsto no artigo 104 da Constituição Federal.
Os outros dois preferidos são: Daniela Teixeira, que é do Distrito Federal e ocupou diferentes postos na Ordem; André Godinho, baiano que foi conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Assim como os demais interessados na vaga que tiveram a intenção de concorrer homologada pelo Ordem, Allemand vai ter o nome submetido ao Conselho Federal da OAB, no dia 19 de junho.

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