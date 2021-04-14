Detran pede que MPES reconsidere pedido de suspensão de licitação

Sede do Detran no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Em manifestação nesta quarta-feira (14), o Detran informou que já adotou medidas para que o contrato, alvo de denúncias, não seja concretizado antes que os fatos sejam esclarecidos. O órgão também encaminhou cópias do procedimento ao MPES, conforme havia sido solicitado. Segundo o Ministério Público, os documentos recebidos serão analisados nos próximos dias.

A suspensão, por um prazo de 120 dias, da licitação que envolve o cerco inteligente foi recomendada pelo promotor de Justiça Rafael Calhau Bastos, na última semana. Segundo o promotor, diante de denúncias sobre direcionamentos no processo, era necessária uma análise dos atos praticados no contrato, antes que ele fosse concretizado.

A implementação do equipamento de monitoramento e segurança tem um custo estimado de R$ 150 milhões, segundo o MPES.

Ao contrário do que foi recomendado pela Promotoria de Justiça, o Detran optou por não suspender os trâmites da licitação e solicitou que o pedido fosse reconsiderado "por não se justificar em razão dos fatos apresentados".

Segundo o Detran, o processo licitatório respeitou a legislação em todas as etapas, obedecendo à transparência e aos prazos necessários. A íntegra do procedimento foi encaminhada ao MPES.

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Ainda de acordo com o Detran, por precaução, o processo foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) e para a Procuradoria Geral do Estado (PGE) "para reanálise" antes que a licitação seja concluída.

"Na visão desta autarquia, [isso] atende à finalidade constante na recomendação da Ministério Público em não homologar o objeto da licitação e em não celebrar o contrato administrativo até a elucidação dos fatos", informou o Detran por meio de nota.

Confira a nota completa do Detran-ES: