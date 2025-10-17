Home
Deputado interrompe CPMI do INSS para cantar parabéns a Magno Malta e é barrado

Coronel Chrisóstomo (PL-RO) tentou puxar um coro de parabéns com os demais colegas presentes na sessão, mas teve o pedido vetado pelo presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG)

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:13

Pedido do Coronel Chrisóstomo (PL-RO) foi vedado pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG)

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) interrompeu os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPIM), que investiga descontos irregulares em benefícios previdenciários, na quinta-feira (16), para cantar parabéns ao senador Magno Malta (PL), que completou 68 anos.

Coronel Chrisóstomo (PL-RO) tentou puxar um coro de parabéns com os demais colegas presentes na sessão, mas teve o pedido vetado pelo presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG)

A atitude foi prontamente vetada pelo presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), que determinou que a homenagem fosse realizada somente durante o intervalo. Viana chegou a mencionar a possibilidade de providenciar um bolo até o momento do recesso.

A intervenção ocorreu enquanto a CPMI ouvia o depoimento de Cícero Marcelino, apontado como um dos operadores ligados à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), entidade que está entre as investigadas.

