Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campanha

Defesa de Bolsonaro tem 3 dias para explicar inconsistência de contas

Em análise preliminar, TSE encontra 23 indícios de irregularidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 22:24

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 22:24

Acompanhado de agentes da PF e da mulher, o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, vota na Escola na Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (STF) Luís Roberto Barroso concedeu hoje (13) prazo de três dias para a defesa do presidente eleito Jair Bolsonaro apresentar manifestação sobre as inconsistências encontradas na prestação de contas da campanha.
Na semana passada, a campanha de Bolsonaro cumpriu o prazo legal e entregou ao TSE a prestação final das contas da campanha. Para ser diplomado pela Corte no dia 10 de dezembro e estar apto para tomar posse no dia 1º de janeiro, a regularidade da prestação de contas precisa ser julgada pelo TSE.
Ao analisar preliminarmente as contas, o TSE encontrou 23 inconsistências sobre despesas com conteúdo digital, serviços contábeis, recebimento de R$ 5,2 mil de fonte vedada, entre outros.
> Campanha de Bolsonaro entrega prestação de contas final ao TSE
Segundo o relatório final, a campanha do presidente eleito teve R$ 4,377 milhões em receitas, sendo R$ 3.728 milhões recebidos na modalidade financiamento coletivo.
A campanha informou não ter gasto recursos do Fundo Especial de Financiamento, mantido com recursos públicos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados