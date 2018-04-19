Decisão do STF sobre senador cassado desafia Ficha Limpa

A permissão para que o ex-senador Demóstenes Torres (PTB-GO), mesmo cassado, possa voltar a disputar as eleições, dada por meio de liminar da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (17), gerou controvérsias jurídicas, principalmente quanto à aplicação da Lei da Ficha Limpa, na avaliação de especialistas.

Demóstenes Torres, quando ainda era senador, pelo DEM, discursando em plenário Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado/Arquivo

A cassação dele ocorreu em 2012, sob acusação de quebra de decoro parlamentar por suspeita de ter utilizado o mandato para auxiliar nos negócios do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Por isso, Demóstenes teve os direitos políticos suspensos por oito anos a contar do fim do mandato parlamentar - que se encerraria em 2019 - e também de 2012 até então. Assim, ele somente poderia voltar a disputar eleições a partir de 2027.

No entanto, em 2016 o Supremo anulou escutas e provas relacionadas ao caso, o que possibilitou, inclusive, que ele reassumisse o cargo de procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de Goiás. Foi com base nisso que o STF entendeu que ele não deve ficar inelegível.

O ex-senador também pedia para que sua cassação fosse anulada, mas isso foi negado pelo Supremo.

O presidente do Instituto de Direito Político Eleitoral e Administrativo, Alberto Mendonça Rollo, entende que essa decisão pode abrir precedentes para outros casos de políticos cassados.

O Supremo não pode dizer que a cassação feita pelo Senado não valeu, tanto é que não devolveram o mandato a ele. Acredito que vereadores, deputados e outros políticos cassados vão tentar usar o mesmo artifício na Justiça, afirmou. O jurista entende que Demóstenes pode ser enquadrado em lei anterior à Ficha Limpa, de 1990, que já previa inelegibilidade para quem tiver mandato cassado, como também no dispositivo da Ficha Limpa que torna inelegíveis os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente.

Para o doutor em Direito e professor da FDV Adriano SantAna Pedra, embora a própria Lei da Ficha Limpa tenha a previsão de que o tribunal possa, em certos casos, suspender a inelegibilidade sempre que for plausível, o julgado do ex-senador traz insegurança jurídica.

A questão é polêmica porque a decisão dos senadores em 2012 pode ter sido fundamentada em outras provas autônomas suficientes para decretar a perda do mandato, não somente pelas interceptações telefônicas. Até as eleições, outras inelegibilidades poderão ser revistas, analisa.

Contradição

O professor de Direito Eleitoral e advogado Antônio Carlos Pimentel também considerou a decisão controversa.

Essa decisão ameaça a ordem jurídica, que cumpre ao tribunal preservar, e fere de morte a Lei da Ficha Limpa. Com julgamentos que contradizem a própria jurisprudência do Supremo, é difícil imaginar uma Justiça equilibrada e capaz de atender aos anseios do povo, disse.

Entenda

O caso





Quem é?

Demóstenes Torres (PTB-GO) era senador, pelo DEM, e foi acusado de ter envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, preso pela Polícia Federal por explorar jogos ilegais e por corrupção. Demóstenes teria utilizado o mandato para auxiliar nos negócios do contraventor e foi cassado pelo Senado em 2012.

Escutas

A relação entre Demóstenes e Cachoeira foi revelada por interceptações telefônicas feitas pela PF. No entanto, como Demóstenes possuía foro privilegiado, o STF declarou que essas provas exigiriam autorização da Corte e, que por isso, eram ilegais.

Inelegibilidade