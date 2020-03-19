Coronavírus: entenda quais servidores vão ter férias antecipadas no ES

Funcionária batendo o ponto no trabalho: férias coletivas no governo do ES Crédito: Ricardo medeiros

Your browser does not support the audio element. Entenda quais servidores vão ter férias antecipadas no ES

A antecipação vai valer a partir de sexta (20) para servidores do Poder Executivo, com exceção dos que atuam nas áreas de saúde e segurança pública e nos sistemas prisional e socioeducativo.

O governador explicou que a medida tem como alvo os funcionários públicos que estão com mais de duas férias acumuladas.

"Quem tem férias obrigatórias acumuladas, o gestor vai combinar com o servidor para ele já tirar essas férias agora. É uma medida para aliviar a concentração de pessoas nas repartições públicas" Renato Casagrande - Governador do ES

Atualmente, o Poder Executivo possui ao todo quase 48 mil servidores ativos. A maior parte, por ser justamente das áreas de segurança e saúde, não será impactada. Já os professores, que também possuem grande peso na folha do Estado, entrarão de férias a partir de segunda (23) juntamente com alunos da rede estadual

IMPACTO NO SERVIÇO PÚBLICO

De acordo com a secretária de Estado de Recursos Humanos, Lenise Loureiro, a medida deve fazer com que de 5% a 20% dos servidores de cada secretaria entrem de férias agora.

Funcionários públicos que se enquadram no grupo de risco do coronavírus (idosos e pessoas com doenças crônicas) já estão trabalhando em home office no governo.

Além da redução na circulação de servidores, o Estado vai intensificar em três vezes a limpeza em repartições públicas, sobretudo superfícies e objetos tocados com frequência. Viagens estão proibidas. Já reuniões só poderão ser realizadas por teleconferência.

PERÍCIAS E PROVAS DE VIDA NO IPAJM SUSPENSAS

O governo do Estado também anunciou nesta quarta a suspensão de novas perícias médicas no Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM). Já para perícias feitas que deveriam ser entregues, o prazo foi aumentado de 5 para 15 dias.