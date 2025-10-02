Home
Colatina terá de comprovar que guardas estão aptos a usar arma de fogo

Determinação é fruto de uma decisão da Vara da Fazenda Pública do município, em ação civil pública movida pela Associação dos Guardas Municipais do Espírito Santo (Agmes)

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:25

Sede da Prefeitura de Colatina
Sede da Prefeitura de Colatina: prazo de 15 para comprovar aptidão da Guarda Municipal Crédito: PMC

A Justiça estadual deu 15 dias para que a Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, comprove que sua Guarda Municipal está apta a fazer uso de armamento de fogo durante operações cotidianas. A determinação é fruto de uma decisão da Vara da Fazenda Pública do município, proferida na quarta-feira (1º), em ação civil pública movida pela Associação dos Guardas Municipais do Espírito Santo (Agmes).

O texto, aprovado pelo placar de 9 votos a 1, também dobra o valor do benefício pago aos servidores do Legislativo municipal

Vereadores de Alegre vão ter auxílio-alimentação de R$ 1.500

Vereadores de Alegre vão ter auxílio-alimentação de R$ 1.500

Retirada de mídia da ação foi autorizada em decisão assinada pelo desembargador Fábio Brasil Nery, relator do caso no tribunal, atendendo a pedido do MPES

Caso Alexandre: TJES retira prova de processo e vai interrogar juiz Leopoldo de novo

A ação na Justiça está relacionada a impasse envolvendo a Agmes e o Executivo municipal. No processo, a associação afirma que a prefeitura estaria sendo omissa em não fornecer armamento letal aos agentes da Guarda, bem como equipamentos de proteção individual.

Um pedido liminar chegou a ser feito à Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina para que os equipamentos fossem imediatamente fornecidos aos agentes. A Justiça, no entanto, não atendeu a essa solicitação da Agmes.

Durante a fase de instrução processual, em que as partes são ouvidas, a Prefeitura de Colatina alegou ausência de interesse processual, já que uma portaria do Executivo municipal, editada neste ano, regulamentaria o uso e porte de arma de fogo pela Guarda Municipal.

Entretanto, a decisão de quarta-feira (1º) destaca que a ação movida pela Agmes visa à "efetiva e concreta implementação do fornecimento do armamento letal aos agentes".

"A portaria em questão apenas estabelece regras abstratas, não prova a concretização das etapas necessárias para a aquisição e entrega dos equipamentos, tais como o convênio com a Polícia Federal e a comprovação da aptidão psicológica e técnica de todo o efetivo", afirma trecho da decisão.

Dessa forma, é determinado que o município encaminhe, no prazo de 15 dias, documentos que comprovem os seguintes pontos:

  • Convênio com a Polícia Federal: cópia atualizada e integral do convênio para fins de porte, registro e fiscalização de armamento da Guarda Municipal, ou ato administrativo mais recente que comprove a "fase final de tramitação".
  • Laudo de Aptidão Psicológica: cópia do laudo de todo o efetivo da Guarda Municipal que se pretende armar, atestando aprovação por psicólogo credenciado pela Polícia Federal, conforme exigido pela legislação municipal.
  • Formação dos Guardas Municipais: certificado de conclusão e grade curricular detalhada do curso de formação dos 36 novos guardas, incluindo módulo de armamento e tiro, carga horária e instrutor responsável; certificado e grade curricular dos 27 guardas em curso (com previsão de término em novembro/2025); e provas de fiscalização e aprovação pela Polícia Federal (se houver).

 A Prefeitura de Colatina foi procurada comentar a decisão e as providências que serão tomadas para atender às determinações da Justiça, mas não havia encaminhado resposta até a publicação deste texto.

