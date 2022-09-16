Cláudio Paiva quer investir em tecnologia na área de segurança do ES

Além disso, o candidato disse que pretende ampliar o número de disciplinas nas escolas, a despeito do fato de muitos alunos ainda não conseguirem aprender o básico. Em sua opinião, os educadores precisam de treinamento e avaliação. "Os professores deveriam estar sendo avaliados para dar o melhor de si. E esse melhor de si passa por um plano de carreira, passa por gratificar o professor para dar a sua melhor versão para os alunos."