Cláudio Paiva quer investir em tecnologia na área de segurança do ES

Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PRTB, o empresário Cláudio Paiva planeja investir mais em tecnologia na área de segurança pública, caso seja eleito. Ele afirma que, enquanto o crime é organizado, faltam recursos para as polícias.
Essa foi uma das propostas apresentadas por Cláudio Paiva em entrevista à TV Gazeta na tarde desta sexta-feira (16). Ele foi o último candidato na bancada do ES1 entre os sete que estão disputando o governo do Estado. As entrevistas foram realizadas ao longo de toda a semana.
Bastante crítico à atual gestão, a cada questionamento sobre projetos nas mais diversas áreas, Cláudio Paiva fazia comentários sobre o governo estadual.
Além disso, o candidato disse que pretende ampliar o número de disciplinas nas escolas, a despeito do fato de muitos alunos ainda não conseguirem aprender o básico. Em sua opinião, os educadores precisam de treinamento e avaliação. "Os professores deveriam estar sendo avaliados para dar o melhor de si. E esse melhor de si passa por um plano de carreira, passa por gratificar o professor para dar a sua melhor versão para os alunos."
Na segurança pública, investimento em tecnologia é uma prioridade do candidato do PRTB, assim como aumentar a remuneração dos policiais para o enfrentamento à criminalidade. Em mobilidade, uma de suas ideias é retirar a cobrança do pedágio da Terceira Ponte e colocar o Estado como responsável pela manutenção da via. Ele criticou a instalação da ciclovia no local.
Outra proposta de Cláudio Paiva é zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de diversos itens, como o combustível. Questionado sobre a viabilidade da medida, uma vez que vai reduzir a arrecadação aos cofres públicos, cujo dinheiro é para fazer investimentos e custear a máquina, o candidato acredita que "se diminuir a corrupção, sobra dinheiro".