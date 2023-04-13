Cinco capixabas vão ser julgados pelo STF por atos golpistas; entenda

Com o julgamento virtual, o Supremo começa a analisar as denúncias, para decidir se abre ações penais contra os acusados. Caso as denúncias sejam aceitas, eles viram réus, e o processo será iniciado. Nestes casos, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer.