Marcos do Val afirma que agiu para blindar Bolsonaro de Moraes

SÃO PAULO, SP - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) admitiu nesta quinta-feira (30) que forjou a história sobre a tentativa de golpe de Estado para tentar afastar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Não tinha golpe de Estado nem nada. Tinha falado: 'Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar porque ele (Moraes) quer te prender'", disse o senador a apoiadores em vídeo gravado pelo portal Metrópoles.

"Como ele é o relator do ato antidemocrático , quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar ser o relator. Tem que ser outro", continuou.

Marcos do Val ao lado de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Em fevereiro, o senador deu versões diferentes sobre a reunião com Bolsonaro e o suposto plano de gravar o ministro do Supremo para reverter o resultado das eleições de 2022.

Horas depois, o senador recuou da acusação direta e disse que Bolsonaro "só ouviu" o plano do ex-deputado federal Daniel Silveira e afirmou que iria pensar a respeito. Horas depois, recuou da acusação direta e disse que Bolsonaro "só ouviu" o plano do ex-deputado federal Daniel Silveira e afirmou que iria pensar a respeito.

A ideia era gravar uma conversa com Moraes, na tentativa de captar algo comprometedor que pudesse invalidar o resultado das eleições.

Na ocasião, Moraes afirmou o complô relatado foi uma "tentativa Tabajara" de golpe.