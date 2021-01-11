Casagrande: Erick, Marcelo e Dary são bons nomes para presidir a Assembleia

Governador Renato Casagrande tem conversado com deputados sobre a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Crédito: Vitor Jubini

Questionado nesta segunda-feira (11) se Marcelo ou Dary seriam candidatos que teriam o apoio do governo para concorrer, Casagrande não descartou nenhum e falou em "bom senso" dos demais deputados para escolher. "São bons nomes, tanto Erick, quanto Marcelo, quanto Dary. Acho que a Assembleia terá bom senso para escolher", pontuou.

O mandatário tem se reunido com parlamentares desde a semana passada sobre a possibilidade de lançar um nome "de confiança" do Palácio Anchieta na disputa. As conversas, no entanto, ainda estariam em "fase inicial" e, portanto, o chefe do Executivo estadual prefere não responder, ainda, qual seria seu candidato.

"Eu estou começando a conversar com os parlamentares, não tenho ainda uma opinião formada sobre a Mesa Diretora. Acho que o presidente Erick tem o direito de pleitear a reeleição. Mas deixa a gente avançar um pouco mais nas conversas para ter uma opinião", disse.

ENQUANTO ISSO, NA ASSEMBLEIA DO ES

Casagrande tem um bom relacionamento com a maioria dos deputados estaduais, incluindo o atual presidente Erick Musso. Durante a gestão do republicano, o chefe do Executivo estadual não encontrou dificuldades para emplacar seus projetos e dialogar com todos os membros do Legislativo.

Nos bastidores, no entanto, Erick não é apontado como o candidato que terá apoio de Casagrande. Um dos principais motivos seria a eleição antecipada que o reelegeu , em novembro do ano passado, para conduzir a Assembleia até 31 janeiro de 2023.

A demonstração de força e crescimento rápido da sigla e, consequentemente, de seus aliados, pode resultar em um nome para concorrer ao governo, contra Casagrande, em 2022.

PROVÁVEIS CANDIDATOS DO PALÁCIO

Embora Casagrande tenha uma bancada grande na Assembleia, com outros nomes disponíveis para se candidatar, os dois mais cotados para concorrer são Marcelo Santos e Dary Pagung. Marcelo é vice-presidente da Mesa na atual formação e é aliado tanto de Casagrande quanto de Erick. O nome dele seria, portanto, uma tentativa de chegar a uma chapa de consenso, agradando "os dois lados".