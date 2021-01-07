Casagrande deve ser indenizado em R$ 2 mil por ofensa em grupo de WhatsApp

Este é o primeiro processo movido pelo governador no atual mandato em que há condenação por ofensa ou desinformação Crédito: Vitor Jubini

A Justiça determinou que um jornalista de Afonso Cláudio pague R$ 2 mil ao governador Renato Casagrande (PSB) após ter feito ofensas contra o socialista em grupos de WhatsApp, em janeiro de 2020. No áudio enviado aos grupos, Nilton Effgen chama Casagrande de "idiota" e diz que o governador buscava "um dinheirinho".

O áudio foi gravado alguns dias após as chuvas que destruíram parte da cidade de Iconha no ano passado. Na mensagem, Effgen pede que o policiamento na cidade seja reforçado para evitar que os moradores, que já tinham perdido seus pertences na enxurrada, pudessem ser alvo de furtos.

"Você, Casagrande, é um idiota. Eu conheço muito bem você. Já fui em campanha com você em que ficava atrás de mim falando assim: ‘vou ver se tem um dinheirinho para mim aqui, né?’. Te conheço muito bem. Você e esse Bozo aí, farinha do mesmo saco", disse Nilton, no áudio levado à Justiça.

De acordo com a decisão do juiz Marcos Horácio Miranda, da 9ª Vara Cível de Vitória, os xingamentos e difamações proferidos por Effgen “demonstram cabalmente as agressões do réu, comprovadas por meio das fotos e áudio juntados aos autos”.

"A caracterização da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, é necessária a concorrência de três elementos básicos já citados acima: o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles, tendo estes sido amplamente demonstrados nos autos, como a agressão do autor, o sofrimento/constrangimento da vítima, a culpabilidade do requerido, e a causa da agressão, como nexo causal", escreve o juiz.

As ações foram movidas de maneira particular por Renato Casagrande. A advogada que o representa, Mariane Sacramento, diz que não há indenização que cubra os prejuízos causados por mensagens como esta.

Entre as mensagens que viralizaram no ano passado, uma festa junina realizada em 2019 e gravada em vídeo foi retirada de contexto , em mensagens que apontavam que o governador estava desrespeitando a própria recomendação para se evitar aglomeração, em meio à pandemia de Covid-19. A pandemia, no entanto, só surgiu em 2020.

"Quando se atinge a honra e a moral, não tem valor que supra este prejuízo. O valor baixo arbitrado pela Justiça neste caso não é suficiente, mas entendemos que se fossem valores mais altos também não conseguiriam cumprir esse papel", aponta.

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