São Paulo

Cármen, Maia e Alcolumbre estarão na mesa do Lidera

O evento acontece no próximo dia 5 de agosto

Publicado em 20 de julho de 2019 às 18:50 - Atualizado há 6 anos

A ministra Cármen Lúcia Crédito: Nelson Jr. / STF

A Fundação Estudar encerra neste domingo (21), as inscrições gratuitas para o Lidera, encontro anual da organização que já tem as presenças confirmadas da ministra do Supremo Cármen Lúcia e dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente.

O evento acontece no próximo dia 5 de agosto. Cármen, Maia e Alcolumbre participam do painel 'Contexto e Transformação na Economia, Política e Justiça Brasileira'.

Pela primeira vez, o evento poderá ser acompanhado por pessoas de fora da rede de lideranças da Estudar: 150 jovens serão selecionados para participar presencialmente das atividades, em São Paulo, e também haverá transmissão online aberta ao público.

Já passaram pelo evento do Lidera personalidades e celebridades como Claudia Costin, Leila Vélez, Luciano Huck, Marcelo Tas e Rachel Maia.

Para este ano, já estão confirmados o professor da Universidade de Harvard, palestrante internacional e autor dos livros Pipeline da Liderança e Execução, Ram Charan, além de Angela Duckworth, autora de Garra e professora da Universidade da Pensilvânia, e o técnico Bernardinho.

Os jovens selecionados para participar terão acesso às histórias de liderança, aos profissionais que são referências em diversos segmentos do mercado e aos conteúdos de qualidade relacionados a áreas como tecnologia e inovação.

O Lidera também será transmitido online.

"Participar de um evento desse porte, seja presencialmente ou online, é uma oportunidade única de vivenciar um dia de inspiração e conhecimento sobre protagonismo e liderança", afirma Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da organização. "O público será apresentado a casos concretos de grandes transformações e poderá interagir com alguns dos maiores talentos do país."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta