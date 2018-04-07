Cantores fazem show após missa em homenagem a ex-primeira-dama

Cartaz de divulgação de show que acontecerá após missa em homenagem a ex-primeira-dama Marisa Letícia Crédito: Divulgação

Após a missa em homenagem ao aniversário de 68 anos da ex-primeira-dama Marisa Letícia, prevista para a manhã deste sábado (7), diversos cantores farão um show no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. As páginas de movimentos sociais no Twitter como o MST Oficial, a CUT Brasil e até a liderança do PT no Senado compartilharam a imagem do evento nas redes sociais.

A expectativa é de que artistas como Leci Brandão, Maria Gadú, Flávio Renegado, Tulipa Ruiz, Xênia França, Aíla, Thaíde, Rico Dalasam, Fioti, Eduardo Brechó e outros convidados compareçam ao trio-elétrico montado em frente à sede da entidade.