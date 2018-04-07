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Ato-show

Cantores fazem show após missa em homenagem a ex-primeira-dama

Segundo movimentos sociais, várias personalidades como Leci Brandão e Maria Gadú estarão presentes

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 13:43
Cartaz de divulgação de show que acontecerá após missa em homenagem a ex-primeira-dama Marisa Letícia Crédito: Divulgação
Após a missa em homenagem ao aniversário de 68 anos da ex-primeira-dama Marisa Letícia, prevista para a manhã deste sábado (7), diversos cantores farão um show no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. As páginas de movimentos sociais no Twitter como o MST Oficial, a CUT Brasil e até a liderança do PT no Senado compartilharam a imagem do evento nas redes sociais.
especial
A expectativa é de que artistas como Leci Brandão, Maria Gadú, Flávio Renegado, Tulipa Ruiz, Xênia França, Aíla, Thaíde, Rico Dalasam, Fioti, Eduardo Brechó e outros convidados compareçam ao trio-elétrico montado em frente à sede da entidade.
O evento, criado pela página do Mídia Ninja, foi chamado de "ato-show", e estava programado para começar depois das 9 horas, quando a concentração de manifestantes que apoiam o ex-presidente começou a aumentar. Na página do evento no Facebook, são 1,3 mil confirmados e 4 mil interessados.

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