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Eleições 2020

Candidatos a prefeito de Viana nas eleições 2020: veja quem são

Seis nomes vão concorrer à Prefeitura de Viana, no Espírito Santo. O dobro em relação a 2016, quando três candidatos brigaram pela vaga

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 20:08
Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana: seis nomes estão na disputa pelo Executivo municipal. O atual prefeito, Gilson Daniel (Podemos), já está no segundo mandato consecutivo e, logo, não pode concorrer desta vez Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Viana é um dos municípios do Espírito Santo que registrou aumento no número de candidatos a prefeito. Em 2016, três disputaram a cadeira de chefe do Executivo municipal, enquanto este ano o número subiu para seis. Os  candidatos tiveram até as 19h deste sábado (26) para solicitar o registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
Apesar de os dados divulgados serem oficiais, o número de candidaturas ainda pode mudar, já que os registros ainda precisam ser aprovados e os candidatos também podem desistir. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto no município em novembro. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.

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