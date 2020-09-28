Candidatos a prefeito de Viana nas eleições 2020: veja quem são

Viana é um dos municípios do Espírito Santo que registrou aumento no número de candidatos a prefeito. Em 2016, três disputaram a cadeira de chefe do Executivo municipal, enquanto este ano o número subiu para seis. Os candidatos tiveram até as 19h deste sábado (26) para solicitar o registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
Apesar de os dados divulgados serem oficiais, o número de candidaturas ainda pode mudar, já que os registros ainda precisam ser aprovados e os candidatos também podem desistir. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto no município em novembro. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.