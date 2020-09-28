Candidatos a prefeito de Viana nas eleições 2020: veja quem são

Prefeitura de Viana: seis nomes estão na disputa pelo Executivo municipal. O atual prefeito, Gilson Daniel (Podemos), já está no segundo mandato consecutivo e, logo, não pode concorrer desta vez

Apesar de os dados divulgados serem oficiais, o número de candidaturas ainda pode mudar, já que os registros ainda precisam ser aprovados e os candidatos também podem desistir. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto no município em novembro. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.