Câmara de Vitória encerra sessão após convidado entrar com arma no plenário

O senhor Welington, policial civil, esteve, a meu convite, na presente data em visita de cortesia na Câmara Municipal de Vitória para dialogarmos e contribuir para pauta de segurança pública. A questão de observância de dispositivo regimental no tocante a verificação da questão mencionada, como quaisquer outras medidas administrativas dentro da Câmara Municipal de Vitória, é de competência exclusiva da Presidência, através do seu setor de segurança, que em plenário conta com 3 servidores efetivos, além do quadro de terceirizados.

Após esse episódio, ficou notório uma falha de gestão no órgão, que deve ser sanada de forma urgente, realizando a identificação adequada dos munícipes que tem acesso às dependências do plenário, evitando que esse tipo de constrangimento ocorra com servidores do quadro da segurança pública que sempre comparecem ao órgão para realizar suas contribuições, e que, por garantia legal, possuem o porte de arma em expediente e no seu dia a dia.