MPES cobra transparência de votações em sessões da Câmara da Serra

Na consulta ao site foi possível constatar que a proposta foi promulgada pela Câmara nesta segunda-feira, como a Emenda à Lei Orgânica Municipal 36/2022. Os documentos incluídos após a votação em segundo turno trazem o placar final (17 votos a favor e cinco contra) e um esclarecimento sobre o artigo 233 do Regimento Interno da Câmara, o qual diz o seguinte: "Enquanto o presidente não haja (sic) proclamado o resultado da votação, o vereador que já tenha votado poderá retificar o seu voto".