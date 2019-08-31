Home
>
Política
>
Braskem pagou R$ 2 mi a advogado para 'monitoramento' dos votos do STF

Braskem pagou R$ 2 mi a advogado para 'monitoramento' dos votos do STF

A Lava Jato suspeita que o advogado participou do esquema de operações simuladas de prestação de serviços jurídicos

Agência Estado

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 14:10

 - Atualizado há 6 anos

Braskem pagou R$ 2 mi a advogado para monitoramento dos votos do STF Crédito: Divulgação/Braskem

Uma investigação interna da Braskem, braço petroquímico da Odebrecht, revela que, em 2006, a empresa contratou por R$ 2 milhões o escritório do advogado Nilton Serson, preso na Operação Carbonara Chimica, fase 63 da Lava Jato, para 'monitoramento/manutenção dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal'.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

O documento não cita nomes de magistrados da Corte máxima e não dá detalhes sobre como este item do contrato teria sido cumprido.

Os contratos entre Serson e a Odebrecht, dezoito ao todo, estão sob suspeita de serem ideologicamente falsos, e terem servido somente para formalizar repasses em esquemas de lavagem de dinheiro.

A investigação da Braskem está anexada aos autos e é um dos pilares da Operação Carbonara Chimica, que mira supostos pagamentos de R$ 50 milhões da Odebrecht ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, dos governos Lula e Dilma, como contrapartida para a edição das MPs 470 e 472, o que favoreceria interesses da Braskem.

A Lava Jato suspeita que Serson participou do esquema de operações simuladas de prestação de serviços jurídicos por meio de seu antigo escritório em São Paulo para lavar dinheiro destinado a viabilizar repasses ilícitos a Palocci e a Mantega.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais