Bolsonaro vai ser preso após o julgamento no STF? Entenda o caso

Repórter / [email protected]
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:49
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, iniciado no dia 2 de setembro, aproxima-se de um veredito. Mas, se ele e os outros réus forem condenados, a prisão será imediata? O que a lei brasileira e o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) dizem sobre o assunto?
Caso a prisão seja determinada, Bolsonaro e aliados podem ser enviados para alas especiais de presídios ou para dependências das Forças Armadas.
➥ Entenda, no vídeo acima, os detalhes sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados.
